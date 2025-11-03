AvrupaDünya

Bulgaristan’da Euro krizi büyüyor: Halk sokaklara döküldü

Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026’da Euro’ya geçme planı ülke genelinde protesto dalgası yarattı. Leva’nın korunmasını isteyen vatandaşlar hükümetin istifasını istedi.

03/11/2025
Avrupa Birliği’ne 2007 yılında katılan Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro’ya geçmeye hazırlanıyor. Ancak hükümetin bu adımı, ülke genelinde sert tepkilere yol açtı. Başkent Sofya ve birçok kentte toplanan protestocular, “Leva bizim kimliğimizdir” sloganları attı.

Bulgaristan’da ulusal egemenlik vurgusu

Cumhuriyet Geçidi yolu üzerinde toplanan kalabalık, hükümetin Euro kararından geri adım atmasını talep etti. Gösterileri düzenleyen gruplar, eylemi “ulusal egemenliği ve ekonomik bağımsızlığı koruma hareketi” olarak tanımladı.

Protestolar sırasında bazı eylemcilerin yolu kapatma girişimiyle birlikte jandarma ile arbede yaşandı. Çıkan olaylarda birkaç güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

“Leva bizim gururumuz”

Protestocular, ülkenin para birimi leva’nın korunması gerektiğini savunuyor. Halkın büyük bir bölümü, Euro’ya geçişin ülke ekonomisini dışa bağımlı hâle getireceğini ve fiyat istikrarsızlığını artıracağını düşünüyor.

Son haftalarda Bulgaristan’ın farklı bölgelerinde devam eden gösterilerde hükümetin istifası da sıkça dile getiriliyor.

