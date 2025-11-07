Sarıyer’de bir garip maç!

Sarıyer kazandı ama kızgın…

Trendyol 1. Lig’de Sarıyer, teknik direktörlüğe Servet Çetin’in gelişinin ardından yükselişini sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, 13. haftanın açılış karşılaşmasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti. 45. dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı, 68’de Moustapha Camara’nın atılmasıyla 9 kişi kalan Sarıyer’in gollerini 26’da Julien Anziani, 64’te Moustapha Camara kaydetti. Van Spor’un tek golü 51’de Jefferson’ın penaltısıyla geldi. Göreve gelmesinin ardından Sarıyer’e 4 maçta 7 puan kazandıran teknik direktör Servet Çetin karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçın hakemi Berkay Erdemir’i sert bir şekilde eleştirerek, “Bu maçın incelenmesini istiyorum” dedi. Erdemir, 2.Lig’de Şanlıurfaspor-Elazığspor derbi maçında kartlarını soyunma odasında unutarak 2. yarıya çıkarak büyük bir skandala imza atmıştı. Sarıyerli taraftarlar da maç sonunda Berkay Erdemir’i protesto etti.