Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’da İngilizlere yakın markaj

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’da İngiliz taraftarların Katar’da çok önemli bir kurala uyması gerekiyor.

Dünya Kupası çadırlarında kalacak olan İngilizler, bulundukları alanda alkol tüketemeyecekler.

Daily Star’da yer alan habere göre; Katar, çadırların olduğu alanda alkol tüketilmesini yasakladı.

Futbolun yönetim organı FIFA, kasım ayında başlayacak turnuva için mevcut en ucuz konaklama yerleri hakkında bilgi yayımladı.

Ancak iki kişilik çadırlar, hala lüks bir otel odasının fiyatına mal oluyor.

Al Khor sahil köyü yakınlarındaki sahilde yiyecek ve içecek seçenekleri bulunan bir taraftar köyünün etrafına çadırlar kurulacak.

Dev bir ateş çukuru olan bir toplantı alanı olacak. Çadırlarda klima, çay-kahve yapma imkanı, Katar’da ücretsiz kanalların izlenebildiği düz ekran TV’ler, saç kurutma makineleri, ütüler ve ütü masaları, buzdolapları, emanet kasalar ve wi-fi bulunacak.

Taraftarlar ne düşünüyor?

Çadır alanda kalacak olan taraftarlara şöyle söylendi:

“Al Khor, Doha’nın merkezine 40 dakika uzaklıkta bulunuyor ve gerçekten keyifli ve konaklamak için mükemmel bir yer.

“Konaklama, çağdaş dokunuşlarla ve geleneksel Katar çadırını anımsatan bir tarzda konforlu bir şekilde döşendi.

“Oda içi özellikler arasında duş ve banyo malzemeleri içeren banyo, akıllı TV, buzdolabı, kahve ve çay yapma olanakları ve ücretsiz şişe su bulunuyor.

“İster kamp ateşinin ve açık havadaki büyük ekranların keyfini çıkarıp dinlenmek için, ister yemek büfelerinde veya restoranda yerel yemeklerin tadına varmak için, taraftar alanı bir araya gelmek için ideal bir yer.”

FIFA, çöl kampında tenis ve basketbol sahaları, spor salonu ve yüzme havuzu olacağını da söyledi.

Organizatörler, “Doğrudan Farkiah Plajı’nda yer almak, doğadan, kültürden ve altın kumların güzelliğinden yararlanmanıza olanak tanır” diye ekledi.