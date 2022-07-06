Kemal Kılıçdaroğlu: “Haber yollamayı bırakın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “5’li çete” paylaşımı büyük yankı uyandırdı

Daha önce pek çok kez “5’li çete” ifadesini kullanan ve iktidara geldiklerinde bu kişilerden hesap sorulacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” ifadelerini kullandı.

5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2022

Mehmet Cengiz Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açmıştı

Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz, daha önce Odatv’ye yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtığını belirterek, “Ana muhalefet partisi dedikoduyla hareket edemez. Kimin elinde belgesi varsa buyursun mahkemeye başvursun. Sürekli laf üretiyorlar. Yoruldum bıktım dedikodulardan. Ama artık yeter, hep sustum herkesle yargı önünde mücadele edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebini reddettiği iddia edilmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ocak ayında HalkTV‘de katıldığı programda kendisine sorulan, “Bu beşli çeteden sizinle görüşmek isteyen oldu mu?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Beş müteahhidin görüşme talebi net bir şekilde bana iletilmedi, dolaylı olarak iletildi. Görüşmedim. Niye görüşeyim?

Öte yandan Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in kardeşi aracılığıyla eski araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görüşme talep ettiği ve Kılıçdaroğlu’nun bu talebi kabul etmediği iddia edilmiş, haber taraflarca yalanlanmamıştı.