Murat Ongun ve Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük ve örgütlü suçlarla ilgili soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, belediye yönetimindeki bazı isimlere yönelik tedbir kararları alınmaya devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hakimliği tarafından verilen kararla Murat Ongun’un yanı sıra Muhittin Palazoğlu’nun da mal varlıklarına el konuldu.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el koyma kararı alındı. Savcılığın talebi doğrultusunda, nöbetçi sulh ceza hakimliği şirketin tüm mal varlıklarının tedbiren dondurulmasına karar verdi.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, İBB ile bağlantılı diğer isimlerin de soruşturmaya dahil edilebileceği ve yeni tedbir kararlarının alınabileceği konuşuluyor.