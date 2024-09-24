“Ali Koç istifa” yürüyüşü için izin talebi
Fenerbahçe taraftar gruplarından biri, hafta sonu Ali Koç'u protesto edip istifaya çağırmak için Valilik'ten yürüyüş izni istedi.
Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave, kulüp başkanı Ali Koç’u protesto edecekleri yürüyüş için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.
Fenerbahçe taraftar grubu Until the Grave (UTG), kulüp başkanı Ali Koç’u protesto etmek için başvuruda bulundu. Bugün İstanbul Valiliği’ne iletilen dilekçe, taraftar grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Valilik’ten izin çıkması halinde grup, 28 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te Kadıköy Rıhtım’dan Söğütlüçeşme’deki Ülker Stadyumu’na kadar yürüyecek.
Dilekçede Ali Koç’a yönelik istifa sloganları atılacağı, siyasi bayrak veya slogan bulunmayacağı da bildirildi.
Fenerbahçe’nin kendi sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç’a istifa çağrısı yapmıştı.
28 Eylül Cumartesi saat 15.00'te Rıhtım'dan başlayıp stadımızda sonlanacak istifa yürüyüşümüz için dilekçemizi İstanbul Valiliği'nin ilgili birimine teslim ettik.#Alikocistifa pic.twitter.com/VFTgWQYrbu
— UTG – Until The Grave (@UntilTheGraveFB) September 24, 2024
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