Avrupa’nın en temiz şehirleri: İşte ilk 15

Avrupa’nın hangi şehri en iyi hava kalitesine sahip? Mide ağrısı riski olmadan musluk suyunu nerede içebilirsiniz? Hangi şehirler özellikle çok sayıda yeşil alanla özellikle iyi bir yaşam kalitesi yaratıyor? İşte Avrupa’nın en temiz şehirleri;

Sağlık portalı Deutsche Medz, tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya çalışıyor. 48 Avrupa şehrinden sağlık uzmanları, sıralamada en temiz 15 şehri belirledi.

Helsinki Avrupa’nın en temiz şehri

Finlandiya’nın başkenti Helsinki Avrupa’nın en temiz şehirleri sıralamasında en tepede yer aldı.

Anket yazarlarına göre Helsinki, İskoçya’daki Edinburgh ve İzlanda’daki Reykjavik’ten sonra kıtadaki 47 şehir arasında havası en az kirli olan ikinci şehir. Şehir tüm puan ortalamasında ise 4,9 değerine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) alıntı yapan Deutsche Medz’e göre hava kalitesi standardı sıfır ile beş arasında.

Sağlık portalı Helsinki’nin su kalitesinin de ortalamanın üzerinde olduğunu yazıyor.

Helsinki bu kategoride İzlanda’daki Reykjavik’ten sonra ikinci sırada yer alıyor. Kent yeşil alan oranıyla da yüksek puan alıyor.

Analize göre bu oran yüzde 43 civarında ve Finlandiya şehrini Avrupa’nın en yeşil beşinci, hatta bu sıralamada en yeşil ikinci şehri yapıyor.

Kuzey Avrupa zirvede

Sıralamaya göre Avrupa’nın en temiz ikinci şehri, komşu İsveç’in başkenti Stockholm.

DE Medz’e göre bu, “çevre dostu olmaya ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına büyük önem vermesi” ile sıralamada yüksek bir yer elde etti.

5,4 düzeyindeki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün formüle ettiği ideal değerden biraz daha yüksek ancak yazarlara göre Stockholm, diğer birçok büyük Avrupa şehrinden daha iyi durumda.

İçme suyu söz konusu olduğunda İsveç’in başkenti beşinci sırada yer alıyor ve şehrin yüzde 37,7’si yeşil alanlardan oluşuyor.

İçme suyu şampiyonu Reykjavik, Stokholm’ün ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzlanda’nın başkentinde hava kalitesi 3,9 gibi mükemmel bir değere sahip ancak şehrin yalnızca yüzde 30,9’u yeşil alanlardan oluşuyor.

Sıralama nasıl yapıldı?

Sağlık portalı Deutsche Medz, hangilerinin en temiz olduğunu görmek için 48 Avrupa şehrini incelediğini söylüyor.

Kıtanın en çok ziyaret edilen ve nüfusu en yoğun olan 48 şehri karşılaştırıldı.

Hava ve su kalitesi, yeşil alanların yüzdesi ve kalitesi, Çevresel Performans Endeksi (su kaynaklarının kullanımı anlamına gelir) ve yerel atık bertarafından memnuniyet karşılaştırıldı.

Bunu yapmak için portal, IQAir, Numbeo, ISGlobal Rankings ve World Population Review’dan elde edilen verileri kullandı.

Son listeyi oluşturmak için şehirler daha sonra karşılaştırıldı ve en temiz şehirden en az temiz şehre doğru sıralandı.

Ancak farklı kriterler arasındaki ağırlıklandırmanın tam olarak nasıl uygulandığı açık değil.

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