İzmir’de Ali Koç’a saldırı oldu. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saldırı oldu.

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için devre arasında o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

Ali Koç saha kenarındayken bir kişinin arkadan itmesi sonrasında yere düştü. Polisler, Ali Koç’u arkadan iten kişiyi etkisiz hale getirdi.

Fenerbahçe, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter’le farkı 1’e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo’nun attığı golle skoru 2-2’ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Lige Adana Demispor’u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Göztepe, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı

Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’deki ilk golüne imza attı.

Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi…

Kadıköy Postası‘nın duyurduğu habere göre Fenerbahçe Kulübünden çok sert bir açıklama yapıldı. Habere göre bazı taraftar grupları 2-0 ödeyken olan saldırının takımı olumsuz etkilediği ve maçın tekrarlanmasını istedikleri bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünün açıklaması:

Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe SK

Saldırgana ev hapsi verildi

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç‘u iterek düşüren zanlı Fatih Özkan olaydan sonra emniyet güçleri tarafından anında müdahale edilerek gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Özkan isimli şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fatih Özkan, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Jose Mourinho: Türk futboluna adapte olmalıyım

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

“Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0’la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya başladıktan sonra da aslında maçı bitirecek üçüncü golü atacak pozisyonlar yakalamıştık fakat daha sonra oyunun duygu durumu, sıcaklığı değişti.

Aslında onları yapabileceğini bildiğimiz bir durumdan gol –korner golü- yedik. Ondan sonra maç zaten ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil aynı zamanda atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti çünkü ev sahibi takım için çok büyük itici güç oldular.

Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun ile girmiş olduğumuz bir net bir pozisyon vardı, Dzeko birkaç santim gerisinde kalmıştı. Sonra da maçın son aksiyonunda beraberliği yakaladılar.

Orada düşündüğüm şey şuydu; iPad’ten izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında bunları oyunculara göstermem gerekiyordu. O görüntülerin hangilerinin olacağını seçmem gerekiyordu. Dolayısıyla birkaç dakikaya ihtiyacım vardı, onu hazırlamak için içeriye girmiştim.”

“ADAPTE OLMALIYIM”

Jose Mourinho yayıncı kuruluşun ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

“Buradaki tutku, futbola duyulan aşk benim futbola olan aşkımla örtüşüyor. . Ancak bazı şeyler benim kontrolüm dışında, bunlar kültürel şeyler. Benim adapte olmam gerekiyor. Bu durumu değiştiremem bu yüzden benim adapte olmam lazım.”

“Stonilov gerçekten iyi birisi bütün Bulgarlar gibi. Oyun stiline saygı duyuyorum. Kendi oyunuma da saygı gösterilmesini bekliyorum. Maç öncesinde konuştuk, maç sonunda da selamlaştık.”

“Futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Bu 3. defa tekrarlanıyor. Bariz bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Maçları öldüremiyoruz. Maçın ikinci yarısında 3. gol için fırsatlar bulduk. Maç 2-1’e geldikten sonra da şanslarımız oldu. Dolayısıyla birince sebep maçları bitirmiyoruz. Diğer sebep olarak saha içerisinde yeterince akıllı davranmıyoruz. Türk futbolunun doğasına benim adapte olmam gerekiyor.

Oyuncularımın da rakip oyuncuların yaptığını yapması gerekiyor. Eğer bunları yaparsak hakem 6 dakika da verse maçı öldürebiliriz. Devre arasında oyuncularıma bundan bahsettim. Ben sihirbaz değilim sadece tecrübeliyim. Taraftarlardan inanılmaz destek vardı. Bazı ülkelerde buna anti Futbol deniyor, bazı ülkelerde buna akıllı olmak deniyor.”

Ali Koç’a yapılan saldırı hakkında sorulan soruya Mourinho, “Ne olduğunu bilmiyorum. Sahadaki her oyuncu ne olduğunu anlamadı. Hakem maçı neden durdurdu anlamadım. Oyuna odaklanmıştım. Oyuncularımın konsantrasyonunu odaklamaya çalışıyordum” cevabını verdi.