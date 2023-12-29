TFF: Süper Kupa maçı oynanacak! Açıklamada Atatürk yok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

TFF’den yapılan açıklamada, “Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz” denildi.

Başkent Riyad’da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45’te başlayacak.

TFF açıklamasında Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünün yazılı olduğu pankarta ve Atatürk tişörtlerine izin verilmediği yönündeki haberlere değinmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımın sahaya Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmak istediğini ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin izin vermediğini açıklamıştı.

Arabistan’da Marşa da izin yok! Maça çıkmama gündemde

Suudi Arabistan Atatürk pankartına izin vermedi!

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