Futbolda bahis şike soruşturmasında dev operasyon

Bahis şike soruşturmasında 32 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; futbolda bahis şike soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bahis şike operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor.

Bahis şike operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar ve görevli olduğu takımlar:

Adana Demirspor:

Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Antalyaspor:

Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Giresunspor:

Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür,

İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Konyaspor:

Hakan Faydasçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever,

Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol

Alanyaspor:

Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüler

Denizlispor:

Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Ankaragücü – Adem Başbilen

Yeni Malatyaspor – Ahmet Topdağ

Bodrumspor – Caner Tuna

Göztepe – Enes Memiş

Kocaelispor – Orhan Dönmez

Gençlerbirliği – Süleyman Yurtseven

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis şike, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklandığının belirlendiği ifade edildi.

TCMB denetim raporlarına göre kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarlı transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bazı hesapların kuruluşun genel müdürünün talimatıyla açıldığının belirlendiği ifade edildi.

MASAK raporlarında, suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım olarak atandı.