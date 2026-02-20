Epstein’in arkasında Rotschild çıktı

Epstein’in arkasındaki güçler çözülüyor

ABD’li iş insanı Les Wexner’ın, Epstein dosyası kapsamında Demokratlara ifade verdi.

Victoria’s Secret’ın eski sahibi Les Wexner, Rothschild ailesinin bankacılık hanedanlığının Fransız kolunun koruyucusu Elie Robert de Rothschild’in tavsiyesi sonrası servetinin yönetimini teslim ettiğini itiraf etti.

Wexner, Temsilciler Meclisindeki duruşmada Epstein‘ı temsilci atamasının sebebinin, Fransa’daki Rothschild ailesi ile çalışması olduğunu itiraf etti.

Wexner, “Elie de Rothschild ile konuştum ve o da bunu bana doğruladı, bu yüzden onu atadım”

İfadedede Ölüm Tehdidi: Wexner’in avukatı, fazla konuşursan, “öldürürüm” dedi.

ABD’li iş insanı Les Wexner’ın, Demokratlara verdiği ifade sırasında avukatı Michael N. Levy tarafından ölümle tehdit edildi.

“Bir soruya beş kelimeden fazla cevap verirsen seni öldürürüm, tamam mı?” diyerek tehdit etti.

Levy’nin daha önce Donald Trump’ın da avukatlığını yaptığı biliniyor.

Bu anlar kameraya yansıdı.

Sansürlenmemiş belgeleri gören Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie’ye göre Victoria’s Secret’ın eski CEO’su Les Wexner, çocuk ticaretinde suç ortağı.