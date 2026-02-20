Samsunspor yüzümüzü güldürdü

Samsunspor destan yazıyor

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’na yükselme Play-Off ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya’da Shkendiya’ya konuk oldu.

Kırmızı-beyazlılarda Cherif Ndiaye 6. dakikada penaltı kaçırdı.

Samsun‘da oyuna 72. dakikada oyuna giren Marius Mouandilmadji, 77’de Carlo Holse’nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat’ta Samsun’da oynanacak.

Ekibimiz turu geçmesi durumunda Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ya da İspanya’dan Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’na yükselme Play-Off’ta diğer sonuçlar şöyle:

Sigma Olomouc-Lozan: 1-1

KuPS Kuopio-Lech Poznan: 0-2

Zrinjski Mostar-Crystal Palace: 1-1

Noah-AZ Alkmaar: 1-0

Drita-Celje: 2-3

Omonia Nicosia-Rijeka: 0-1

Jagiellonia-Fiorentina: 0-3

Mouandilmadji böyle hayat verdi – Video