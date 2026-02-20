FutbolAvrupaSporTürkiyeVideo

Samsunspor yüzümüzü güldürdü

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Shkendija'yı deplasmanda mağlup ederek avantaj yakaladı

NationalTurk NL20/02/2026
13 Bir dakikadan az
Samsunspor destan yazıyor

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’na yükselme Play-Off ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya’da Shkendiya’ya konuk oldu.

Kırmızı-beyazlılarda Cherif Ndiaye 6. dakikada penaltı kaçırdı.

Samsun‘da oyuna 72. dakikada oyuna giren Marius Mouandilmadji, 77’de Carlo Holse’nin asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat’ta Samsun’da oynanacak.

Ekibimiz turu geçmesi durumunda Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ya da İspanya’dan Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’na yükselme Play-Off’ta diğer sonuçlar şöyle:

Sigma Olomouc-Lozan: 1-1

KuPS Kuopio-Lech Poznan: 0-2

Zrinjski Mostar-Crystal Palace: 1-1

Noah-AZ Alkmaar: 1-0

Drita-Celje: 2-3

Omonia Nicosia-Rijeka: 0-1

Jagiellonia-Fiorentina: 0-3

Mouandilmadji böyle hayat verdi – Video

NationalTurk NL20/02/2026
13 Bir dakikadan az
