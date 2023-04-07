Beşiktaş Başkanının Fabrikasında 50 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sahibi olduğu Tekirdağ’ın Marmara ereğlisi ilçesinde bulunan Kaptan Demir Çelik Fabrikası’nın üst düzey yöneticilerinin fabrikayı 50 milyon dolar dolandırıldığı ileri sürüldü. Savcılık soruşturma başlattı, firmanın dolandırıcılığa ismi karışanlarla ilişini kestiği öğrenildi.

Kaptan Demir Çelik fabrikasında uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan iki kişinin akrabalarının üzerine kurdukları şirket aracılığıyla Yaşar Kaptan Çebi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ninde ortak olduğu fabrikayı yaklaşık 50 milyon dolar dolandırıldıkları iddia ediliyor.

Fabrikanın üst düzey yöneticisi Ş.E. ve fabrika müdürlerinden E. isimli kişilerin Çorlu Yeni Sanayi Sitesi’nde akrabaları üzerine bir şirket kurdukları ve fabrikanın ihtiyacı olan birçok malzemeyi bu şirket üzerinden yüksek fiyatlara sattıkları belirtiliyor. İddiaya göre özellikle fabrikanın en çok ihtiyaç duyduğu ithal ürünleri kendi şirketleri üzerinden ithal eden fabrikanın üst düzey yöneticileri bu malzemeleri 4-5 katı fiyatla satıyorlardı.

Büyük vurgun yapan üst düzey yöneticilerden birinin yakın akrabalarının üzerinde 17 lüks daire, Marmaraereğlisi ve Çorlu’da çok sayıda tarla ile arsa aldığı öne sürüldü. Fabrika sahiplerinin şikayeti üzerine üst düzey yöneticilerinin ifadeleri savcılık tarafından alındıktan sonra serbest bırakıldı. Fabrikada ise yaklaşık on gün üretime ara verildi.

Kaynak: Trakya 2000 Gazetesi

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