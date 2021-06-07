Beşiktaş Başkanı Çebi: Cumhurbaşkanımıza Söz Verdim

Sabah gazetesinden Fatih Doğan’a konuşan Ahmet Nur Çebi, “Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa’daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Popüler transferlerle değil sağlıklı ve nokta transferlerle yapma amacındayız” dedi.

Çebi, klasik yollar yerine, denenmemiş ve bilinmeyen yollardan geçerek bunu yapmak istediğini ifade ederek “Mevcut kadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmek birinci hedefim. Yapamadıklarımızın yerine daha iyilerini almak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun. Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş’tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler. Susun dediğimiz için kendilerini anlatamıyorlar ama katkıları büyüktür. Böyle bilinsin” diye konuştu.