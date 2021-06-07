Sedat Peker “Samimi İkrar” diyerek İtiraf Etti: “Buradan Çok Suç Çıkar”

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan Sedat Peker yayınladığı videolar ve attığı tweetlerle gündemi sallamaya devam ediyor.

Sedat Peker son olarak Twitter hesabından paylaştığı açıklamada gazeteci Cihat Çakır’ı AKP aleyhine yazılar yazmaması için tehdit ettiğini ileri sürdü.

Peker şunları yazdı:

“Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak akp belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar.”