Tokyo 2020’ye az süre kala şüpheli intihar

Olimpiyat Oyunları’nın pandemiye rağmen düzenlenmesine desteğin yarı yarıya olduğu Japonya’da şüpheli bir ölüm meydana geldi.

Koronavirüs pandemisi kaynaklı endişelere rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları‘nı düzenlemekte kararlı olan Japonya’da Olimpiyat Komitesi’ndeki (JOC) üst düzey bir yetkili, metroda Nakanobu istasyonunda tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Polis kaynak gösteren Nippon TV’nin haberine göre 52 yaşındaki Yasushi Moriya’nın ölümü, intihar olarak değerlendiriliyor.

Yasushi Moriya, 52, a senior official at the Japanese Olympic Committee #JOC, jumped in front of a train in an apparent suicide on Monday morning, Nippon TV reported. Protestors staged an anti-#Olympics #Tokyo2020 demonstration at downtown #Shinjuku in Tokyo on June 6, 2021. pic.twitter.com/MlDbQFecPw — CGTN Sports (@CGTNSports) June 7, 2021

Rusya Devletine bağlı haber ajansı Sputnik’e göre ​Japonya Sağlık Bakanlığı, Ocak 2021’de, intihar oranının 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez artış gösterdiğini açıklamıştı. 2020’de 20 bin 919 kişi intihar etti. Bu oran, bir önceki yılın sayılarına göre yüzde 3.7 daha yüksek. Kadınlar ve çocuklar arasında daha yüksek olan intihar oranının artışında koronavirüs pandemisinin de payı büyük.

24 Temmuz- 9 Ağustos arasında düzenlenecek ​Olimpiyat Oyunları’na destekle ilgili yeni anket sonuçlarına göre halkın yarısı organizasyonun planlandığı gibi devam etmesini istiyor. Yomiuri gazetesinin yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 24’ü etkinliğin kısıtlı sayıda seyirciyle düzenlenmesi, yüzde 26’sı da seyirci kabul edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Yüzde 48 ise Olimpiyat Oyunları’nın iptal edilmesini talep ediyor. Bu oran geçen ay başında yüzde 59’du.