Tokyo 2020’ye az süre kala şüpheli intihar

Koronavirüs pandemisi kaynaklı endişelere rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları‘nı düzenlemekte kararlı olan Japonya’da Olimpiyat Komitesi’ndeki (JOC) üst düzey bir yetkili, metroda Nakanobu istasyonunda tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yasushi Moriya, 52, a senior official at the Japanese Olympic Committee #JOC, jumped in front of a train in an apparent suicide on Monday morning, Nippon TV reported. Protestors staged an anti-#Olympics #Tokyo2020 demonstration at downtown #Shinjuku in Tokyo on June 6, 2021. pic.twitter.com/MlDbQFecPw

— CGTN Sports (@CGTNSports) June 7, 2021