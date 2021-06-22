“Ya Aşı Olursunuz Ya da Sizi Hapse Atarım”

Koronavirüs salgınında bilançonun ağır olduğu ülkelerden Filipinler’de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte koronavirüs aşısı olmayanları hapse atmakla tehdit etti.

Vaka sayısının 1 buçuk milyona yaklaştığı Filipinler’de aşı kampanyasına halk yeterli ilgiyi göstermiyor. Bunun üzerine Devlet Başkanı Duterte, televizyonda yaptığı konuşmada “Tercihinizi yapın, ya aşı olursunuz ya da sizi hapse atarım. Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Hükümete kulak vermeyen Filipinliler yüzünden çileden çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Duterte daha önce aşı çalışmalarının gönüllü bir uygulama olduğunu söylemişti.

110 nüfuslu Filipinler’de iki doz koronavirüs aşısı olanların sayısı sadece 2 milyon 100 bin civarında.