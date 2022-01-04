Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinin sorumlu olduğu bütçe aşımı davasını kazandı

Beşiktaş Postası’nın son dakika olarak geçtiği habere göre; Beşiktaş JK 515 milyon zarar tespit edilen önceki yönetimin bütçe aşımına soktuğu miktarı kulübünün kasasına geri getirebilecek.

Bir grup kongre üyesinin “2018 yılı F.Orman dönemi Yönetim Kurulu kendilerine verilen %10’luk aşım bütçesini Genel Kurula sormadan %47 ile aştığı ve bu suretle kulübün 515 Milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle dönemin ibrasına dair açılan ibra iptal davası mahkeme başkanı tarafından kabul etti.

Usulsüz bütçe aşımı sebebiyle kongre üyelerinin açmış olduğu davada bilirkişiler, Fikret Orman yönetiminin 509 milyon TL yetki aşımı yaptığını tespit etmişti.

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak bilirkişi incelemesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL’lik borç girdisi tespit edildiği belirtilmişti.

Raporda şu ifadeler yer almıştı.

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Grup Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemi genel kurulca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Aynı döneme ait borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır.

Bahis konusu dönemdeki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan yönetim tarafından borçlanılan tutarın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Dosya kapsamında BJK Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı ön gören bir öneri hazırlayarak Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmadığına ilişkin açıklayıcı bir belge ya da bilgi bulunmamaktadır.