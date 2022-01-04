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Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinin sorumlu olduğu bütçe aşımı davasını kazandı

Bir grup kongre üyesinin “2018 yılı F.Orman dönemi Yönetim Kurulu kendilerine verilen %10’luk aşım bütçesini Genel Kurula sormadan %47 ile aştığı ve bu suretle kulübün 515 Milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davayı mahkeme kabul etti.

Yönetici fotoğrafı Yönetici1 gün önce
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Beşiktaş Postası’nın son dakika olarak geçtiği habere göre; Beşiktaş JK  515 milyon zarar tespit edilen önceki yönetimin bütçe aşımına soktuğu miktarı kulübünün kasasına geri getirebilecek.

Bir grup kongre üyesinin “2018 yılı F.Orman dönemi Yönetim Kurulu kendilerine verilen %10’luk aşım bütçesini Genel Kurula sormadan %47 ile aştığı ve bu suretle kulübün 515 Milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle dönemin ibrasına dair açılan ibra iptal davası mahkeme başkanı tarafından kabul etti.

Usulsüz bütçe aşımı sebebiyle kongre üyelerinin açmış olduğu davada bilirkişiler, Fikret Orman yönetiminin 509 milyon TL yetki aşımı yaptığını tespit etmişti.

Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak bilirkişi incelemesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL’lik borç girdisi tespit edildiği belirtilmişti.

Raporda şu ifadeler yer almıştı.

“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Grup Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemi genel kurulca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Aynı döneme ait borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır. 

Bahis konusu dönemdeki onaylanmış bütçenin yüzde 10’u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan yönetim tarafından borçlanılan tutarın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10’unu aştığı görülmektedir. Dosya kapsamında BJK Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10’u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı ön gören bir öneri hazırlayarak Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmadığına ilişkin açıklayıcı bir belge ya da bilgi bulunmamaktadır.  
Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü’ne göre, Genel Kurul’un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Kurul kararının yok hükmünde sayılması ya da iptali olmayıp, ‘Yönetim Kurulu’nun yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu’ olması şeklinde belirlendiği görülmektedir.”

Mevcut yönetim dava açma hakkını kullanmazsa, Beşiktaş kulübü zarara sokulacak.

Dava sonunda mahkeme heyeti,  1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine dair Fikret Orman yönetimi için mali genel kurulun verdiği ibra kararı iptal etmesi sonrasında Fikret Orman yönetiminden hesap soracağız diyen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu için söz konusu bütçe aşımından kaynaklanan zararı Orman’dan tazmin etme hakkı doğacak.Bunun için Ahmet Nur Çebi ve Yönetim kurulunun mahkeme kararına itiraz etmeyip bahsi olan dava açması gerekecek.
Yönetim dava açma hakkını kullanmazsa, mahkemenin tespit ettiği zararın tazmin edilip kulübün kasasına konulması da mümkün olmayacak.Beşiktaş kulübü telafisi olamayan zarara sokulacak.

Davanın avukatı ve Beşiktaş’ın eski sporcusu olan Aker Çıtak: ANÇ’ye düşen, bu karara itiraz etmemektir

Davanın avukatı ve Beşiktaş’ın eski sporcusu olan Aker Çıtak dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından:  “Kazandık.Şimdiki yönetimin tüm engellemelerine ve her aşamada davanın reddini isteyerek F. Orman’ı himaye etmeye devam etmelerine rağmen kazandık. 2018 yılı ibrası iptal oldu. ANÇ’ye düşen, bu karara itiraz etmemek ve 515 M. TL’yi FO’dan alıp Beşiktaş’ın kasasına koymak. ” diyerek gözlerinin Ahmet Nur Çebi yönetiminde olduğunu belirtti.

Tamer Mert’den Ahmet Nur Çebi’ye :
ZARAR TESPİT DAVASI AÇIN , DÖNEMİN TÜM SORUMLULARININ MAL VARLIKLARINA TEDBİR İSTEYİN .

Davayı açan kongre üyelerinden Tamer Mert sosyal medya hesabından başkan Ahmet Nur Çebi’ye “2018 yılı ibra iptal davasını kazandık . Haklıydık, inandık kazandık . Şimdi mevcutlar ;sakın üst mahkemeye itiraz edip zaman geçirmeyin .ZARAR TESPİT DAVASI AÇIN , DÖNEMİN TÜM Yönetim Kurulu Üyelerinin MAL VARLIKLARINA TEDBİR İSTEYİN . Samimiyet testiniz bunlar Takipteyiz..” dediği dikkat çekti.

Hürser Tekinoktay: Karara itiraz ederseniz bu taraftar ve tüm Beşiktaş camiası sizi affetmez,

Önceki dönem başkana adayı Hürser Tekinoktay’da son mali kongrede Tamer Mert ile Aker Çıtak’ın konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaşıp” Az önce bu davayı Beşiktaş kazandı. Benden size dost tavsiyesi bu karara itiraz ederseniz bu taraftar ve tüm Beşiktaş camiası sizi affetmez, lütfen itiraz etmeyiniz sayın yönetim kurulu ve üyeleri”dedi

Bundan sonra ki süreçten sorumlu olan Yönetim Kurulu ve Komiteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJK Şirket Yönetim Kurulu

Ahmet Nur Çebi Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Kocadağ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kemal Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Demir Yönetim Kurulu Üyesi
Celal Aral Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Mert Balcı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Burak Aslanoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Gürel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

Denetimden Sorumlu Komite
İbrahim Burak Aslanoğlu / Başkan
Özgür Mert Balcı
Kerem Gürel

 

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kerem Gürel / Başkan
Özgür Mert Balcı
İbrahim Burak Aslanoğlu
Merve Temel

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Özgür Mert Balcı / Başkan
İbrahim Burak Aslanoğlu
Kerem Gürel

Beşiktaş’ta Fikret Orman ve Yöneticilere Suç Duyurusu

Yönetici fotoğrafı Yönetici1 gün önce
0 751 3 dakika okuma süresi

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