Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinin sorumlu olduğu bütçe aşımı davasını kazandı
Bir grup kongre üyesinin “2018 yılı F.Orman dönemi Yönetim Kurulu kendilerine verilen %10’luk aşım bütçesini Genel Kurula sormadan %47 ile aştığı ve bu suretle kulübün 515 Milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davayı mahkeme kabul etti.
Beşiktaş Postası’nın son dakika olarak geçtiği habere göre; Beşiktaş JK 515 milyon zarar tespit edilen önceki yönetimin bütçe aşımına soktuğu miktarı kulübünün kasasına geri getirebilecek.
Bir grup kongre üyesinin “2018 yılı F.Orman dönemi Yönetim Kurulu kendilerine verilen %10’luk aşım bütçesini Genel Kurula sormadan %47 ile aştığı ve bu suretle kulübün 515 Milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle dönemin ibrasına dair açılan ibra iptal davası mahkeme başkanı tarafından kabul etti.
Usulsüz bütçe aşımı sebebiyle kongre üyelerinin açmış olduğu davada bilirkişiler, Fikret Orman yönetiminin 509 milyon TL yetki aşımı yaptığını tespit etmişti.
Beşiktaş Kulübü’nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak bilirkişi incelemesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL’lik borç girdisi tespit edildiği belirtilmişti.
Raporda şu ifadeler yer almıştı.
“31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Grup Şirketleri’nin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemi genel kurulca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Aynı döneme ait borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu’nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut yönetim dava açma hakkını kullanmazsa, Beşiktaş kulübü zarara sokulacak.
Yönetim dava açma hakkını kullanmazsa, mahkemenin tespit ettiği zararın tazmin edilip kulübün kasasına konulması da mümkün olmayacak.Beşiktaş kulübü telafisi olamayan zarara sokulacak.
Davanın avukatı ve Beşiktaş’ın eski sporcusu olan Aker Çıtak: ANÇ’ye düşen, bu karara itiraz etmemektir
Davanın avukatı ve Beşiktaş’ın eski sporcusu olan Aker Çıtak dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından: “Kazandık.Şimdiki yönetimin tüm engellemelerine ve her aşamada davanın reddini isteyerek F. Orman’ı himaye etmeye devam etmelerine rağmen kazandık. 2018 yılı ibrası iptal oldu. ANÇ’ye düşen, bu karara itiraz etmemek ve 515 M. TL’yi FO’dan alıp Beşiktaş’ın kasasına koymak. ” diyerek gözlerinin Ahmet Nur Çebi yönetiminde olduğunu belirtti.
Tamer Mert’den Ahmet Nur Çebi’ye :
ZARAR TESPİT DAVASI AÇIN , DÖNEMİN TÜM SORUMLULARININ MAL VARLIKLARINA TEDBİR İSTEYİN .
Davayı açan kongre üyelerinden Tamer Mert sosyal medya hesabından başkan Ahmet Nur Çebi’ye “2018 yılı ibra iptal davasını kazandık . Haklıydık, inandık kazandık . Şimdi mevcutlar ;sakın üst mahkemeye itiraz edip zaman geçirmeyin .ZARAR TESPİT DAVASI AÇIN , DÖNEMİN TÜM Yönetim Kurulu Üyelerinin MAL VARLIKLARINA TEDBİR İSTEYİN . Samimiyet testiniz bunlar Takipteyiz..” dediği dikkat çekti.
Hürser Tekinoktay: Karara itiraz ederseniz bu taraftar ve tüm Beşiktaş camiası sizi affetmez,
Önceki dönem başkana adayı Hürser Tekinoktay’da son mali kongrede Tamer Mert ile Aker Çıtak’ın konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaşıp” Az önce bu davayı Beşiktaş kazandı. Benden size dost tavsiyesi bu karara itiraz ederseniz bu taraftar ve tüm Beşiktaş camiası sizi affetmez, lütfen itiraz etmeyiniz sayın yönetim kurulu ve üyeleri”dedi
Bundan sonra ki süreçten sorumlu olan Yönetim Kurulu ve Komiteleri
BJK Şirket Yönetim Kurulu
|Ahmet Nur Çebi
|Yönetim Kurulu Başkanı
|Emre Kocadağ
|Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|Kemal Erdoğan
|Yönetim Kurulu Üyesi
|Fırat Fidan
|Yönetim Kurulu Üyesi
|Adnan Demir
|Yönetim Kurulu Üyesi
|Celal Aral
|Yönetim Kurulu Üyesi
|Özgür Mert Balcı
|Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|İbrahim Burak Aslanoğlu
|Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|Kerem Gürel
|Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|Denetimden Sorumlu Komite
|İbrahim Burak Aslanoğlu / Başkan
|Özgür Mert Balcı
|Kerem Gürel
|Kurumsal Yönetim Komitesi
|Kerem Gürel / Başkan
|Özgür Mert Balcı
|İbrahim Burak Aslanoğlu
|Merve Temel
|Riskin Erken Saptanması Komitesi
|Özgür Mert Balcı / Başkan
|İbrahim Burak Aslanoğlu
|Kerem Gürel