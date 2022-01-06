Devrim Erbil: İstanbul’un Gizemi

Bir İstanbul sevdalısı olan sanatçının eserleri, 1500 yıllık tarihe tanıklık eden sütunlar, duvarlar ve su kanallarının mistik aurası içinde sizleri eşsiz şehir panoramalarıyla buluşturacak.

İstanbul’un gizemini ortaya çıkarması, şehrin siluetlerini kendi bakış açısından yorumlaması ve yeniden hayat vermesiyle hafızalarda yer eden Devrim Erbil’in, alüminyum/serigrafi/monotype gibi çeşitli malzeme ve teknikler kullanarak ürettiği eserleri, tarihsel bir dokunun içinde izleyicilere sunuluyor.

“İSTANBUL’UN GİZEMİ” adı verilen sergi, eski İstanbul’un antik kalıntılarının arasında Devrim Erbil’in gözünden bugünün İstanbul’una bakışını yansıttığı yaratıcı ve özgün eserlerden oluşuyor.

Sergi, 08-18 Ocak tarihleri arasında her gün ANTİK HOTEL İSTANBUL bünyesinde yer alan ANTİK CİSTERNA sergi salonunda görülebilir.

8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’daki açılışa tüm sanatseverler ve İstanbul sevdalıları davetli.