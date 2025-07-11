Beşiktaş’ın Portekiz(liy)le ticareti!

Portekiz ile, 2023 yılında, ikili ticaret hacmimiz 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Portekiz’den ülkemize gerçekleşen doğrudan yatırım miktarı da 2002-2022 döneminde 764 milyon dolar olmuştur. Aynı dönemde ülkemizin Portekiz’deki yatırımları ise 1,6 milyar avro tutarındadır. Ticaret Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgi böyle…

Tabii bu ticari ilişkideki Beşiktaş gerçeğini göz ardı etmek hatalı olur.

Yıldırım Demirören 27 Şubat 2012’de Beşiktaş’ın başkanı olduktan sonra, tıpkı Hasan Arat gibi bir borç yığını bırakarak gitti. Kulübe 200 milyon avro borç, 160 milyon avroluk bütçe açığı ve dağ gibi büyüyen ödenmemiş faturalar bıraktı. Unutmadan tekrar hatırlatayım; bu dönemde Serdal Adalı Futboldan Sorumlu As başkandı.

Bu borç yığının temel dayanağı Portekiz(liy)le ticaretti. Beşiktaş için bu borç batağını yaratan koşullardan en önemlisi Demirören’in Portekizli menajer Jorge Mendes’in şirketi Gestifute ile yaptığı sıkıntı yaratan ve kuşku uyandıran anlaşmalardı. 2010-2011 yılları arasında altı ay gibi kısa bir süre içinde, Gestifute kulübe sattığı oyuncular karşılığında 6 milyon avro komisyon aldığı gibi, takıma katılan oyuncuların Beşiktaş’a toplam maliyeti 60 milyon avronun üzerinde olmuştu.

Ticaret, Beşiktaş için açık, Portekiz ve Mendes için fazlalık vermeye neden olmaktaydı.

Sonra…

Mendes, Demirören’le yaptığı ilk pazarlık 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ricardo Quaresma içindi. 2010 yazında, Portekizli oyuncuyu Inter Milan’dan Beşiktaş’a transfer ettirmeyi başardı. 7,3 milyonluk bonservisiyle Quaresma, Türk futbol tarihinin en pahalıya alınan oyuncularından biri oldu. Mendes bu transferden 2 milyon avro komisyon aldı.

Quaresma’nın ardından, 2011 yılının Ocak ve Ağustos ayları arasında, Mendes masaya yedi transfer anlaşması daha getirdi. Ocak 2011 transfer aralığında Mendes’in oyuncularından Simao Sabrosa, Atletico Madrid’ten 1 milyon avroya, Hugo Almeida ise Werder Bremen’den 2 milyon avroya getirildi. Aynı günlerde Manuel Fernandes, kulübü Valencia’dan 200 bin avroya kiralandı.

Bu üç transfer için Mendes 2,5 milyon avro aldı. Fernandes için aldığı komisyon 1 milyondu, oyuncunun 900 binlik bonservis ücretinin bile üzerinde bir meblağ. Kiralık olarak gelen Fernandes’in de 2 milyon avroya bonservisi alındı ve nihai transferi yapıldı. Mendes bu anlaşma için Beşiktaş’tan 1 milyon avro alacaktı.

Ve Mendes’in Alves ticareti…

Football Leaks belgelerine göre, Mendes’in Alves’e olan ilgisi Ocak 2010’da başlıyor. Belgeler gösteriyor ki Rio Ave’deki maaşı Portekiz’de asgari ücrete denk gelen yıllık 13,8 bin avroymuş. Transfermarkt, Alves’in o zamanki bonservis değerini oldukça bol tutarak 700 bin avro olarak açıklnmasına rağmen, Mendes, Alves’i bir yerlere getirme stratejisi-Temmuz 2011’de oyuncunun Rio Ave’den Atletico Madrid’e transferini açıklanamayacak bir biçimde 2,6 milyon avroya gerçekleşmesini sağladı.

Madrid’e ayak bile basmayan Alves aynı ay içinde Demirören’le masaya oturuldu ve Beşiktaş, Alves’in ekonomik haklarının yüzde 50’sini 3,2 milyon avroya satın almaya ikna edildi!

Alves Türkiye’ye geldi ve Beşiktaş için toplamda 14 dakika boyunca oynadı. Ertesi sene Clube de Portugal’a kiralandı, sonra da kulüpten tamamen uzaklaştırıldı. Demirören ayrıldıktan sonra Alves’in bonservisi hâlâ ödenmemiş olduğundan, yeni yönetim 3,2 milyon yerine 1,4 milyon avro ödemeye razı oldu ve 14 dakika için Alves’e 1,4 milyon ve dakika başına 100 bin avro ödenmiş oldu. Sayın Adalı süreci yakından bilmektedir.

Ahmet Nur Çebi döneminde yüzde ellisi 6,5 milyon avroya alınan Gedson Fernandes…

Ve Hasan Arat’ın Al Musratisi…

Futbol hayatı boyunca bonservisine 1 avro bile verilmemiş olan Al Musrati için-Mendes’in ticari katkısıyla Braga’ya 12 milyon avro bonservis ödendi. Yıllık ise yanılmıyorsam 2,5 milyon avro civarı bir maaş ödeniyor. Tabii burada 10 milyon avro bonservis ve 1,5 milyon maaş için Portekiz dışı da olsa Muçi için Mendes’e ticari bir başarı ile taktir payını vermek lazım.

Ve Rafa Silva… Toplam 32 milyon avroya mal olan Portekizli futbolcu. Toplam maliyeti 8,5 milyon avro olan Joao Mario…

Serdal Adalı’nın başlangıç dönemi için Arroyo ve Ricardo’ya 15 milyon avroluk bedel yazıp-Portekize değil Mendes’e ekleme yapmak gerekiyor.

Yine Mendes’e yazacağımız 4 senesi 41,5 milyon avroya mal olan Tammy Abraham var. Üstelik, çapraz bağ ameliyatı yüzünden 10 ay oynayamayan ve Seri A’da maç başı 59 dakika sahada kalan, 112 maçta 29 gol ve 14 asist ile oynayan bir santrafor.

Mendes’in çabaları sonucunda alınan Jens Cajusta…

Seri A’da, Napoli’de 34 maç kadroda olup, 11 maç ilk 11’de oynayıp, 15 maç sonradan girip ve 8 maç kulübede olan Cajusta’nın maç başı süre ortalaması 38 dakika olup bu süre içinde sadece 2 asist yapmıştır. 1milyon avro kiralama ve 6,5 milyon avro satın alam bedeli ile anlaşılan oyuncu

Üstelik merkez orta saha alınan bu oyuncuyla birlikte Al Musrati- Amir- Kartal- Onana-Fernandes-Ricardo-Salih Uçan-Kerem- Joao Mario- Demir Ege varken ki Demir Ege Rio Ave’de maç başı ortalama 70 dakika oynamış ve 28 maçın 24’ünde de ilk 11’de sahaya çıkmış…

2024 yılı için Türkiye ve Portekiz’in ikili ticaret hacmi de 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. İkili ticarette Türkiye’nin Portekiz’den yaptığı ithalat 1,5 milyar dolar, söz konusu ülkeye yaptığı ihracat 1,3 milyar dolar seviyesinde.

Hani iki ülke arasında ticari ilişkiler açısında fena görünmeyen bir seviye yakalanmış olmasına rağmen, Beşiktaş ile Portekiz takımlarını karşılaştırdığımızda-Demir Ege’ye rağmen Beşiktaş aleyhine açık büyük görünüyor. Sanki bütün açık da Mendes üzerinden gerçekleşiyor gibi…

Müslüm Gülhan – NationalTurk