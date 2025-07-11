Moda tarihinin efsanesi: İlk Birkin çantası 10.1 milyon dolara satıldı!

Dünyaca ünlü Fransız-İngiliz sanatçı Jane Birkin için tasarlanan ve moda dünyasında bir ikon haline gelen ilk Birkin çantası, Paris’te düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde rekor fiyatla satıldı. Siyah deri çanta, Japon bir koleksiyoner tarafından 8.6 milyon euroya (yaklaşık 10.1 milyon dolar) satın alınarak şimdiye dek açık artırmada satılan en pahalı el çantası oldu.

Bir uçak yolculuğunda doğan efsane

Birkin çantasının hikâyesi, 1985 yılında Jane Birkin’in Hermès’in CEO’su ile bir uçak yolculuğunda tanışmasıyla başladı. Eşyalarını koltuğuna döken Birkin, “Neden daha büyük çantalar yapmıyorsunuz?” diye sordu. CEO, bu soruya uçakta bulunan bir kusma torbasına yeni bir çanta tasarımı çizerek yanıt verdi. O tasarım, daha sonra bir moda ikonuna dönüşecek çantanın prototipi oldu.

Dokuz koleksiyonerin nefes kesen yarışı

Sotheby’s müzayede evinin açıklamasına göre, çanta için “elektrik yüklü” bir 10 dakikalık teklif savaşı yaşandı. Dokuz tutkulu koleksiyoner, çantayı elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Satış sonunda, komisyon ve diğer ücretlerle birlikte toplam bedel 8 milyon 582 bin 500 euroya ulaştı.

Birkin çantanın benzersiz detayları

Jane Birkin’in adını taşıyan bu orijinal çanta, sadece tasarımıyla değil, taşıdığı izlerle de eşsiz. Ön kapağında Birkin’in baş harfleri, omuz askısına sabitlenmiş bir tırnak makası ve çeşitli yardım kuruluşlarına verdiği desteği yansıtan çıkartma izleri bulunuyor. Birkin çantayı on yıl boyunca kullandıktan sonra, 1994’te bir AIDS yardım müzayedesinde bağışladı.

Moda tarihinin simgesi

Birkin çantası, Hermès tarafından ticari üretime geçirildikten sonra statü sembolü hâline geldi. Fiyatları on binlerce doları bulabilen bu çantalar, Jennifer Lopez, Victoria Beckham ve Kate Moss gibi ünlü isimlerin de vazgeçilmezi oldu. Ancak hiçbiri, bu ilk çanta kadar değerli kabul edilmiyor.

Önce Jane Birkin, sonra dünya

Jane Birkin’in vefatının ardından, bu özel çanta yıllar boyunca Parisli butik sahibi Catherine Benier tarafından saklandı. 25 yılın ardından satışa çıkarılan çanta, hem moda tutkunlarını hem de koleksiyonerleri büyülemeye devam ediyor.

