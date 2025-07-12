Air India faciasında çarpıcı detay! 260 kişi ölmüştü

Hindistan’ın Ahmedabad kentinden İngiltere’ye gitmek üzere havalanan Air India uçağının düşmesine ilişkin ön inceleme raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Hindistan Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı rapora göre, 12 Haziran’da meydana gelen trajedinin nedeni, uçak kalkışa geçtiği sırada motorlara yakıt akışının kesilmesi oldu. Kazada 260 kişi yaşamını yitirirken, yalnızca bir yolcu hayatta kalmayı başardı.

Motorlar havadayken sustu

Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkıştan kısa süre sonra yeniden yere çakıldı. Rapora göre, kokpitteki yakıt kesme anahtarlarının biri saniyelik aralıkla kapatıldı ve her iki motor da durdu. Pilotlardan biri ses kaydında “Neden kestin?” diye sorarken, diğer pilot “Ben yapmadım” şeklinde yanıt veriyor.

Yeniden başlatma girişimi yeterli olmadı

Uçak tekrar yere çakılmadan önce pilotlar motorları yeniden çalıştırmaya çalıştı ancak bu çaba yetersiz kaldı. Acil durumlarda elektrik üretimi için kullanılan Ram Air Turbine (RAT) devreye girdi ancak uçak, havalimanının dışına geçemeden alçalmaya başladı. Kuleye yapılan “Mayday” çağrısı da kayıtlara geçti.

Anahtarlar kazara kapanamaz

CNN’e konuşan havacılık güvenliği analisti David Soucie, söz konusu yakıt anahtarlarının “bilinçli şekilde hareket ettirilmesi gerektiğini” ve bu sistemin “kazara kapanmasının neredeyse imkânsız” olduğunu vurguladı. Anahtarlar, pilot koltukları arasında, kilitli ve korumalı bir şekilde yer alıyor.

Teknik veriler kazayla örtüşüyor

Kara kutu verilerinden elde edilen bilgilere göre; uçak kalkış sırasında 180 knot hıza ulaşmıştı. Kazada kullanılan yakıt kaliteliydi, kalkış ağırlığı sınırlar içindeydi ve kanat flapları da kalkış için doğru pozisyondaydı. Motorlardan biri mart, diğeri ise mayıs ayında yeni takılmıştı. Kazada kuş çarpması veya tehlikeli yük faktörü bulunmadı.

Yurtta can kaybı yaşandı

Uçakta 169’u Hindistan, 53’ü İngiltere, 7’si Portekiz ve 1’i Kanada vatandaşı olmak üzere toplam 242 kişi bulunuyordu. Kaza sırasında uçak, BJ Tıp Fakültesi yurduna çarptı. Bu çarpışma nedeniyle yerdeki birçok kişi de hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 260’a ulaştı.

Air India: Soruşturmaya tam destek veriyoruz

Kazanın ardından bir açıklama yapan Air India, ön raporu teslim aldıklarını ve soruşturmaya her yönüyle destek verdiklerini duyurdu. Şirket, “AI171 kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanındayız. Bu acı süreçte desteğimiz sürecek” mesajını paylaştı.

