Beşiktaş’ın Temelleri Atıldı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Türkiye’nin en köklü ve saygın spor kulüplerinden biri olarak 1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü adıyla İstanbul’da kuruldu. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde spor faaliyetleri sınırlı olup, özellikle jimnastik ve güreş gibi branşlara yönelik çalışmalar yaygındı. Mehmet Şamil Şhaplı, Hüseyin Bereket ve arkadaşları tarafından kurulan kulüp, jimnastik branşında faaliyet göstermek üzere oluşturuldu. Kulübün ilk isminin, kurucularından bazılarının mensup olduğu Çerkes sülalesi Berekhetiqodan geldiği bilinmektedir.

Kulüp, uzun yıllar jimnastik, atletizm ve güreş gibi spor dallarında faaliyet gösterdi. Ancak futbolun Osmanlı topraklarında hızla yayılmasıyla birlikte, Kulüp da bu spora yöneldi. 26 Ocak 1911 tarihinde Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey’in teşvikiyle kulüp resmî olarak tescil edilerek Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adını aldı. Bu tescil, Beşiktaş’ı Türkiye’nin ilk resmî spor kulübü yaparken, kulüp kısa sürede futbolun yanı sıra diğer branşlarda da büyümeye başladı.

Spor Tarihindeki Yeri

Beşiktaş, Osmanlı Devleti ve erken Cumhuriyet döneminde jimnastik, atletizm, güreş ve boks gibi alanlarda önemli başarılar kazandı. Futbol branşı ise özellikle 1910’lu ve 1920’li yıllarda büyük bir gelişim gösterdi. İstanbul Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 1920’li yıllardan itibaren büyük bir futbol gücü haline geldi.

Kulüp, 1959’da kurulan Türkiye 1. Ligi’nin (bugünkü Süper Lig) kurucu takımları arasında yer aldı. Beşiktaş, zaman içinde Türkiye’nin en büyük üç kulübünden biri olarak anılmaya başlandı ve “Üç Büyükler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından biri oldu.

Başarıları ve Şampiyonlukları

Kara Kartal Türk futboluna kazandırdığı başarılarla hem yurt içinde hem de uluslararası arenada önemli bir yer edinmiştir. İşte kulübün bazı önemli başarıları:

• Süper Lig Şampiyonlukları: 1959’dan itibaren Kara Kartal , Süper Lig’de 16 kez şampiyon olmuştur.

• Türkiye Kupası: Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı 10’dan fazla kez kazanarak bu alanda büyük bir başarıya ulaşmıştır.

• Süper Kupa: Türkiye Süper Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi turnuvalarda birçok kez zirvede yer almıştır.

• Avrupa Kupalarındaki Başarıları: Kulüp 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finale yükselen ilk Türk takımı oldu. 2002-03 sezonunda UEFA Kupası’nda çeyrek final oynayan siyah-beyazlılar, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını namağlup tamamlayan ilk Türk takımı olmuştur.

• Efsanevi “Metin-Ali-Feyyaz” Dönemi: 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında, Takım Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar’dan oluşan efsanevi hücum üçlüsü ile büyük bir çıkış yakaladı ve üst üste şampiyonluklar kazandı.’

Taraftar Kültürü ve Kimliği

Kara Kartal yalnızca başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip olduğu köklü taraftar kültürü ve sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinir. “Çarşı” grubu, yalnızca futbol takımlarına destek vermekle kalmayıp, toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınır. Beşiktaş taraftarları, takımlarını “Efendi Beşiktaş” kimliğiyle tanımlayarak, kulübün ahlaki ve etik değerlere bağlı kalmasını vurgular.

Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanındaki taraftarlarına ilham kaynağı olmuş ve “Beşiktaşlılık ruhu” olarak adlandırılan, sporun ötesinde bir aidiyet duygusu yaratmıştır.

Bugün, 1903 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk resmî spor kulübü olarak tarihe geçen Kulüp futbol başta olmak üzere birçok branşta başarılarıyla Türk sporuna yön vermeye devam etmektedir. Kulübün köklü geçmişi, elde ettiği şampiyonluklar ve Türk sporuna kattığı değerler, onu sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri haline getirmiştir.

Tarihte bugün, Beşiktaş’ın temellerinin atıldığı bu önemli günü kutlarken, kulübün spor tarihindeki öncü rolünü ve gelecek nesillere ilham vermeye devam eden Beşiktaş ruhunu bir kez daha hatırlıyoruz.