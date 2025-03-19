Müsavat Dervişoğlu Boykot Çağrısı Yaptı: “Kanun Erdoğan Olmuştur”

Müsavat Dervişoğlu boykot çağrısı ile gündemi sarstı. Ekrem İmamoğlu gözaltında tutulurken açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin protesto edilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin Demokrasi Tarihinin Kara Günü”

📌 “Türkiye’nin şafak vakti yaşadığı yeni bir rezalet, 19 Mart 2025 tarihini 150 yılı aşan demokrasi tarihimizin kara bir gününe çevirdi. Ekrem İmamoğlu gözaltında tutulurken, bu durumun hukukla, akılla ve vicdanla açıklanması mümkün değildir.”

📌 “İktidarın gözünü hırs bürümüştür. Bu bir sivil darbedir. Ekrem İmamoğlu gözaltında iken yaşananlar anayasal suçtur. Recep Tayyip Erdoğan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmektedir. Buradan Cumhuriyet’in şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir.”

“Kanun Erdoğan Olmuştur”

📌 “Hukuksuzluğa dur demenin anlamı yok, yasanın anlamı kalmadığından yasadışılıktan bile bahsedilemez. Kanun Erdoğan olmuştur.”

📌 “Recep Tayyip Erdoğan anayasaya göre aday olamaz. Anayasayı tanımazlık devam ederse ve muhtemel rakiplerin tasfiyesi süreci sürerse, yapılacak tek şey Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin protesto edilmesidir.”

📌 “Kaos ile geldiler, şimdi daha büyük bir kaos ile makamlarını sağlamlaştıracaklarını sanıyorlar. Egemenliğin sahibi Türk milletidir ve bu hukuksuzluğa tahammül edilemez.”

Müsavat Dervişoğlu Boykot Çıkışı Gündemde

📌 “Muhalefet bu süreçte sadece izleyici olmamalıdır. Erdoğan’ın hukuk tanımaz tavrına karşı demokratik yollarla mücadele edilmeli ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı seçimleri boykot edilmelidir.”

📌 “Tüm muhalefet yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeli, bu yönetimin kanun yapma yetkisi elinden alınarak eli kolu bağlanmalıdır.”

📌 “Bu süreç, milletin iradesine yapılan açık bir darbedir. Ekrem İmamoğlu gözaltında tutulurken, muhalefet harekete geçmelidir.”

📌 “Eğer Ekrem İmamoğlu gözaltında kalmaya devam ederse ve bu süreç başka adaylara da uygulanırsa, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot etmek kaçınılmazdır.”

Müsavat Dervişoğlu boykot çağrısı ile siyasi gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Muhalefetin bu çağrıya nasıl yanıt vereceği ve Ekrem İmamoğlu gözaltında sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Gelişmeler takip ediliyor…