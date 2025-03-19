Gazze’de İsrail Saldırıları Yeniden Şiddetlendi: En Az 13 Ölü

İsrail’in, Gazze’de Hamas’a yönelik operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından bölgedeki hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Son raporlara göre, en az 13 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Hamas’a ait olduğunu iddia ettiği askeri tesisleri ve deniz araçlarını hedef aldığını açıkladı. Ancak saldırılarda kadın ve çocukların da öldüğü bildiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu sadece başlangıç” diyerek Gazze’ye yönelik askeri operasyonların süreceğini duyurdu. İsrail ordusu, Hamas’ın İsrail’e yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek hava harekâtının devam edeceğini bildirdi.

Gazze’nin kuzeyinde yer alan Han Yunus kenti ve Gazze Şehri’nde gece boyunca süren bombardımanda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail’in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılardan biri, el-Mawasi insani bölgesi yakınlarında bir çadırı vurdu. Kızılay yetkilileri, burada iki sivilin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze’de Ateşkes Bozuldu, Müzakereler Çıkmaza Girdi

İsrail’in yoğun hava saldırıları, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından başlayan savaşta şimdiye kadar en ağır bombardımanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, son saldırılarla birlikte ölü sayısının 48 bin 500’ü aştığını duyurdu.

Bu saldırılar, Ocak ayında varılan geçici ateşkesin sona ermesi ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin başarısız olmasının ardından geldi. Ateşkesin ikinci aşaması üzerinde müzakerelerin başlaması gerekiyordu, ancak İsrail ve ABD’nin bazı ek talepleri nedeniyle görüşmeler durdu.

İsrail hükümeti, Hamas’ın hala 59 rehineyi elinde tuttuğunu ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğunu düşündüğünü açıkladı. Netanyahu, artık tüm ateşkes görüşmelerinin “ateş altında” yapılacağını belirterek Hamas ile diplomatik çözüm seçeneğini rafa kaldırdı.

Mısır hükümeti, saldırıları “bariz bir ateşkes ihlali” olarak değerlendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri İsrail’e insani yardımların önündeki engelleri kaldırma çağrısında bulundu. BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, “İki haftadır gıda ve ilaçlar sınırda çürüyor. İsrail, temel yaşam kaynaklarını keserek Gazze halkını cezalandırıyor” dedi.

Bölgedeki insani krizin derinleştiğini vurgulayan Fletcher, elektrik, su ve ilaç eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede barış umutları giderek azalırken, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların daha da şiddetlenmesinden endişe duyuluyor.