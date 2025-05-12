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Carlo Ancelotti’den domino etkisi

Avrupa'da Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından taşlar yerinden oynayacak

NationalTurk NL12/05/2025
4 Bir dakikadan az
Avrupa'da Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından taşlar yerinden oynayacak
Avrupa'da Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından taşlar yerinden oynayacak
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Avrupa futbolunda sezonun tamamlanmasına yakın futbolcu transferlerinden ziyade teknik direktör değişiklikleri gündemde.

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1 Carlo Ancelotti giderken alt üst etti
1.1 Real Madrid’in yeni hocası Xabi Alonso
1.1.1 Leverkusen, Cesc Fabregas’ı kapacak
1.1.1.1 Oğul Ancelotti, teknik direktör olacak

Carlo Ancelotti giderken alt üst etti

Brezilya Futbol Federasyonu’nun milli takımın başına Carlo Ancelotti‘nin geçeceğini duyurmasının ardından değişiklikler birbirini kovalayacak.

Real Madrid’in yeni hocası Xabi Alonso

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin yerine Bayer Leverkusen’den ayrılacağını açıklayan ve İspanyol devinin eski oyuncusu olan Xabi Alonso yeni teknik direktör olacak.

Leverkusen, Cesc Fabregas’ı kapacak

Xabi Alonso’nun Bayer Leverkusen’deki boşluğunu ise İtalya’nın Como takımını çalıştıran Barcelona’nın eski yıldızı 38 yaşındaki Cesc Fabregas dolduracak.

Oğul Ancelotti, teknik direktör olacak

Cesc Fabregas’ın ayrılmasıyla doğacak boşluğu ise Real Madrid’de babası Carlo Ancelotti’nin yardımcılığını yapan Davide Ancelotti kapatacak.

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NationalTurk NL12/05/2025
4 Bir dakikadan az
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