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Carlo Ancelotti’nin yeni durağı Brezilya

Real Madrid ile sezon sonunda yollarını ayıracak teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek

NationalTurk NL12/05/2025
4 Bir dakikadan az
Real Madrid ile sezon sonunda yollarını ayıracak teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek
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1 Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitti
1.1 Ancelotti, gelecek ay takımın başında olacak

Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitti

İspanya Ligi’nde Barcelona’ya 4-3 yenilmesinin ardından Real Madrid‘de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması netleşti. İtalyan teknik adam, sezon bitiminde Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek.

Ancelotti, gelecek ay takımın başında olacak

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Carlo Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası’nın sonuna kadar anlaşma imzaladığını açıkladı. Rodrigues, Carlo Ancelotti‘nin gelecek ay Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Ekvador ve Paraguay ile oynanacak karşılaşmalarda takımın başında olacağını da duyurdu.

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NationalTurk NL12/05/2025
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