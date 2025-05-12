Trump, İstanbul’a mı geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesi Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin “çok önemli” olduğunu vurguladı. Barış görüşmelerine dair “Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” diyen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “iyi bir ev sahibi” olarak nitelendirdi.

Trump: Belki ben de İstanbul’a gelirim

Trump, barış zirvesinin düzenlenmesi için ısrarcı olduğunu belirterek, “Bu toplantıdan umutluyum. Belki ben de İstanbul’a gelirim. Eğer bir gelişme olacaksa, yerinde bulunmak isterim” şeklinde konuştu.

İki yıldır askıya alınan barış görüşmelerine dönüş sinyali veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’un bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmasını önermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin’e çağrıda bulunarak, “Ben Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyorum. Umarım bu sefer bahane aramazlar” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın da barış görüşmeleri için Türkiye’nin hazır olduğunu bildirdiği açıklamalarının ardından, gözler 15 Mayıs’taki İstanbul zirvesine çevrilmiş durumda.

