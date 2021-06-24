Deplasman Golü Uygulaması Tarihe Karıştı

UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 2021 – 22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.

Kural yeni sezondan itibaren geçerli olacak.

UEFA’nın açıklamasında, iki takım arasında oynanacak maçlarda eşit sayıda gol atılması durumunda maçın 15’er dakika iki uzatma devresine gideceği bildirildi. Eğer eşitlik uzatma dakikalarında da bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.