“Korkmaz Karaca Sedat Peker’in İddiasını Doğruladı”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın, ‘Sezgin Baran Korkmaz’ın hediye ettiği aracı kullandığı’ yönündeki iddiaları doğruladığını iddia etti.

KRT TV’deki yayında konuşan Saygı Öztürk, Korkmaz Karaca ile yaptığı konuşmayı aktararak Sedat Peker’in Karaca ile ilgili gündeme getirdiği, ‘Sezgin Baran Korkmaz’ın aracını kullandığı’ iddiasını kabul ettiğini söyledi.

Birgün’ün haberine göre, Karaca İstanbul’da bulunduğu sırada aracı kaza yapınca Sezgin Baran Korkmaz ona hediye ettiği aracı kullandığını ve daha sonra kendi otomobili servisten çıkınca şoförü aracılığıyla iade ettiğini söyledi.

Saygı Öztürk’ün, Korkmaz Karaca ile olan görüşmesine ilişkin aktardıkları şöyle: