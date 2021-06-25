Bu da Oldu: Katarlılara Sınavsız Tıp Eğitimi

Türkiye ile Katar arasında ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği’ Protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Protokole göre Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek. Katarlı öğrenciler YSK’ye de girmek zorunda değil.

Anlaşma sadece öğrencilerle sınırlı değil. Misafir öğrencilerin yanı sıra misafir personel de Türkiye’de istihdam edilecek.

Sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da iş birliği kapsamına alındı. Ayrıca hasta tedavisi, sağlık lojistiği alanında iş birliği, sağlık alanında ortak tatbikat ve ziyaretler düzenlenmesi de öngörüldü.

Fakültelere sınavsız girecek öğrencilerin ücret ödeyip ödemeyeceği ise henüz belirsiz. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden ülke karar verecek.

Protokolde Katarlı misafir personel ve yakınları ile Katarlı öğrenciler mümkün olan hallerde askeri hava/kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Askeri orduevi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler.

5 yıl için düzenlenen protokol aksi beyan edilmedikçe bu sürenin sonunda her yıl 1 yıl daha uzatılacak.