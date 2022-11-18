Katar Kraliyet Ailesi’nin, Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda alkollü bira satılmaması talebi, FIFA tarafından kabul edildi. / Dünya Kupası: Bira Yasağı Ortalığı Karıştırdı

2022 Dünya Kupası ile ilgili skandal gelişmeler devam ediyor. Dünya Kupası bira yasağı ile de gündeme geldi. Son olarak Katar Kraliyet Ailesi, statların etrafındaki stantların kaldırılması ve alkollü bira satışının yasaklanması konusunda FIFA’ya baskı kurdu.

FIFA’nın yaptığı açıklamada, alkollü içecek satışının sadece lisanslı mekanlarda ve taraftarlar için ayrılan alanlarda yapılacağı ve statların etrafında alkollü bira satılmayacağı duyuruldu. Alkolsüz bira satışı ise serbest olarak devam edecek.

FIFA tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

“Ev sahibi ülke makamları ile FIFA arasındaki görüşmelerin ardından, alkollü içecek satışının FIFA Taraftar Festival alanında, diğer taraftar destinasyonlarında ve lisanslı mekanlarda yapılmasına ve Katar’ın 2022 Dünya Kupası stadyumlarının çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi. Katar’ın Dünya Kupası statlarında satışa devam edecek olan Bud Zero’nun (alkolsüz bira) satışında değişiklik olmayacak. Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim yaşamalarını sağlamaya devam edecek.”

Turnuvanın ana sponsorlarından olan ABD’li bira markası Budweiser, FIFA’ya yıllık 75 milyon euro sponsorluk bedeli ödüyor. FIFA’nın açıklamasından sonra Twitter’da paylaşım yapan Budweiser resmi hesabı, “Eh… Bu utanç verici” ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım daha sonra silindi.

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