Kapanan Şirket Sayısı Yüzde 56 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Rapora göre 2022 ekim ayında 1799 şirket daha kapandı ve bu yıl kapanan şirket sayısı 17 bin 663’e yükseldi.

Ekim ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre 13,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7 azaldı. 10 aylık periyotta ise kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 55.9 oldu. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 arttı.

Bir önceki ayla kıyaslandığında ise kapanan ve kurulan şirket sayıları da azaldı. Kapanan şirket sayısı 2022 eylül ayına göre yüzde 14,1 azalırken, kurulan şirket sayısı da yüzde 4.5 azaldı.

Ekim 2022’de, Ekim 2021’e göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 33,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı. 2022’nin ilk 10 ayında ise, 2021’in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 579’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263’ü imalat, 252’si inşaat sektöründe.

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