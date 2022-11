Yunan protestocular Politeknik ayaklanmasının yıldönümünde ABD bayrağı yaktılar

1973’te ABD destekli askeri yönetime karşı öğrenci ayaklanmasının kırk dokuzuncu yıldönümünü anmak için başkent Atina sokaklarında düzenlenen halk yürüyüşleri sırasında Yunan protestocular Amerikan bayrağı yaktılar.

Yunan protestocular Washington’un Soğuk Savaş sırasında Yunan askeri diktatörlüğüne verdiği desteği protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde doruğa ulaştı ve Yunanlı gençler NATO’nun Ukrayna’dan çıkmasını talep eden sloganlar attılar.

Yürüyüşlere kanlı Yunan bayrakları taşıyan bir grup gösterici öncülük ederken, protestocularla çıkan çatışmanın ardından başkentin sokaklarına yaklaşık 5 bin polis yerleştirildi.

Polis, şiddet olaylarının sık sık kenarda patlak vermesi nedeniyle başkentte güvenlik güçlerinin gözetiminde yaklaşık 5 bin 500 kişinin yürüdüğünü söyledi.

Her yıl binlerce insan, ABD destekli bir cuntaya karşı 1973’te öğrenci isyanına yönelik ölümcül baskının yıldönümünde gösteri yapıyor.

ABD’nin Yunanistan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, “Geçmişteki gösteriler şiddete dönüştü ve mülke zarar verdi.”

Büyükelçilik, personeline gösteri alanlarından uzak durmalarını tavsiye etti ve erken kapatacak” denildi.

Her yıl düzenlenen protestolar, cuntanın demokrasi yanlısı bir öğrenci ayaklanmasına karşı asker ve polis güçleri gönderdiği Atina Politeknik’te en az 24 kişinin öldürüldüğü günü anıyor.

Acımasız baskı Avrupa için bir şoktu ve diktatörlüğün iktidar üzerindeki hakimiyetini kırdığı ve aylar sonra demokrasinin yeniden kurulmasına yol açtığı düşünülüyor.

Göstericiler her yıl Politeknik’in bir tank tarafından ezilen demir kapısının üzerinde o gece dalgalanan kanlı Yunan bayrağını taşıyorlar.

Yunan protestocular son yıllarda ortaya çıkan küresel mali krizin ardından uluslararası alacaklıları tarafından Yunanistan’a dayatılan sert kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için yıldönümünü kullandılar.

Geçen yılki gösteriye Atina’da yaklaşık 20.000, Selanik’te 14.000 kişi katıldı.

Bu yılki anma töreni, 17 Kasım 1973’te tankların askeri cuntanın sonunu müjdeleyen öğrenci ayaklanmasını bastırmak için kapılara baskın düzenlediği kanlı olayın meydana geldiği Atina Politeknik Üniversitesi‘ne çelenk koyma töreniyle başladı.

Perşembe günü, hükümeti bir ” telefon dinleme skandalına ” bulaşan Başbakan Kiriakos Miçotakis, ayaklanmanın “ülkemizin gördüğü en eksiksiz demokrasiyi kurduğunu” söyledi

Yunanistan’da Miçotakis hükümeti ve ABD protesto edildiği Atina ve Selanik’te düzenlenen “anti-emperyalist” yürüyüşlere, on binlerce kişi katıldı. Atina’da on binlerce kişi ABD büyükelçiliğine yürüdü.

