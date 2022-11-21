Dünya Kupası: İngiltere İran’ı Dağıttı! 6-2

Dünya Kupası favorilerinden İngiltere İran karşısında zorlanmadan galip geldi.

Uluslararası Halife Stadı’nda oynanan İngiltere İran maçını Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetti. İngiltere, İran’ı 6-2’lik skorla geçti ve turnuvaya rahat bir galibiyetle başladı. İngilizlere İran karşısında galibiyeti getiren golleri 35’te Jude Bellingham, 43 ve 62’de Bukayo Saka, 45’te Raheem Sterling, 71’de Marcus Rashford ve 89’da Jack Grealish attı. İran’ın golleri ise 65 ve 90+13’te penaltıdan Mehdi Taremi’den geldi.

İngiltere İran Maçı Notları

İngiltere milli takımı Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Sterling, Saka, Kane 11’iyle çıkarken İran’ın 11’i ise şöyleydi: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.

Maça ağırlığını koyarak başlayan İngiltere’nin golleri ilk yarının son bölümünde yağmur gibi geldi. 35. dakikada Jude Bellingham perdeyi açarken 43. dakikada Bukayo Saka’nın golüyle fark ikiye çıktı. 45’te Raheem Sterling’in golü İngiltere İran maçında ilk yarının skorunu belirledi: 3-0

Bukayo Saka, 62’de bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına farkı 4’e çıkardı. İran, 65. dakikada Mehdi Taremi’nin golüyle farkı 3’e indirdi. 71’de Marcus Rashford ve 89. dakikada Jack Grealish’in golleriyle fark 5’e çıktı: 6-1. İngiltere İran maçı skorunu belirleyen gol ise 90+13’te penaltıdan Mehdi Taremi’den geldi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Dünya Kupası’na 6-2’lik İran galibiyetiyle başladı.

İranlılar Milli Marşı Okumadı

İranlı futbolcular, İngiltere ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumayarak ülke yönetimini protesto etti. İranlı futbolcular, ülkelerine tepki olarak İngiltere maçı öncesinde milli marşlarını okumadı. Bu sırada tribünlerin tamamından alkış sesleri yükseldi. İran Devlet Televizyonu ise yayını yarıda kesti.

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