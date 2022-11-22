Yıldız Oyuncu James Winburn Hayatını Kaybetti

ABD’li ünlü oyuncu ve dublör James Winburn 85 yaşında yaşamını yitirdi. Winburn’un açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yaşamını yitirdiği düşünülüyor ama resmi açıklama dün yapıldı.

Monopoly Events tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada “Geçen ay @ftlohorror için bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz. James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın” denildi.

1978’de çekilen klasikleşmiş filmde, Dr. Loomis tarafından altı kez vurulan Myers’ı canlandıran Winburn, 1981 yapımı “Halloween II”de de aynı karakterle devam etti ve kariyeri boyunca “Escape From New York”, “Tron”, “Colours”, “The Night Stalker”, “Glory” ve “The Couch Trip” gibi beğenilen filmlerde rol aldı.

James Winburn “The Fog” ve “Escape from New York”ta dublörlük yaptı… ve hatta birkaç film yazıp yönetti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

