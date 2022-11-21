Katar Ekvador Maçı: Valencia Ev Sahibine Yetti

2022 FIFA Dünya Kupası Katar Ekvador maçı ile start aldı. Açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar’ı 2-0 mağlup etti. Ekvador’un gollerini Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez ev sahibi takım açılış maçını kaybetti.

Al Bayt Stadı’nda oynanan Katar Ekvador maçı TRT’de yayınlandı ve ünlü dizileri geride bırakarak reyting listesinde zirveyi kaptı. A Grubu müsabakasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti. Ekvador, rakibini Enner Valencia’nın 16 (penaltıdan) ve 31’de attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif ilk 11’iyle maça başlayan Katar rakibi karşısında fazla varlık gösteremedi. Ekvador ise maça Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Valencia karşılaşmanın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi. Fakat VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

Katar Ekvador Maçı: Enner Valencia tarihe geçti

Mücadelenin 16. dakikasında Ekvador’un kazandığı penaltıyı Valencia gole çevirdi ve 2022 Dünya Kupası`nın ilk golünü atarak tarihe geçti. 31. dakikada sahneye yine Valencia çıktı. Şık bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkaran Ekvador ilk yarının sonuna kadar skoru korumayı başarırken gol fırsatlarını değerlendiremedi.

İlk yarının bitimine yakın sakatlık yaşayan Enner Valencia, mücadelenin 76. dakikasında yerini Cifuentes’e bıraktı. İkinci yarıda iki takımın da atakları tabelayı değiştirmedi ve Ekvador, ev sahibi Katar’ı 2-0 mağlup etti.

Katar Ekvador Maçı: Maçın Adamı Valencia

92 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez ev sahibi takım mücadeleden mağlup ayrıldı. Ekvador da Dünya Kupası’nda açılış maçında ev sahibini yenen ilk takım oldu. Grubun diğer maçında Hollanda ile Senegal karşı karşıya gelecek.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Katar: Alsheeb, Khouki, Hisham, Hassan, Miguel, Hatem, Alhaydos (Dk. 71 Abdulwahhap), Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali (Dk. 72 Muntari)

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Ibarra (Dk. 68 Sarmiento), Plata, Caicedo (Dk. 90 Franco), Mendez, Estrada (Dk. 90 Rodriguez), Valencia (Dk. 77 Cifuentes)

Goller: Dk. 16 ve 31 Valencia (Ekvador)

Sarı kartlar: Dk. 15 Alsheeb, Dk. 22 Ali, Dk. 36 Boudiaf, Dk. 78 Afif (Katar), Dk. 30 Caicedo, Dk. 56 Mendez (Ekvador)

Dünya Kupası Reytinglerde Zirveye Oturdu

Dünya Kupası televizyonlara yine damga vurdu. Şimdiye kadar her pazar Kanal D’deki Yargı ile TRT 1’deki Teşkilat dizileri ilk iki sırayı paylaşıyordu. Ancak Katar Ekvador maçı bu gidişatı bozdu. 20 Kasım’ın reyting tablosunda Katar-Ekvador maçı ilk sıraya oturdu. Genel izleyicide 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Katar-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Yargı”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” yer aldı. AB’de ise 1.sırada “Katar-Ekvador FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada “Yargı” 3.sırada “Teşkilat” izlendi.

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