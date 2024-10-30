Ersun Yanal’n Amedspor macerası kısa sürdü

TFF 1. Lig’in 10. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor’a 1-0 yenilen Amedspor’da taraftarların büyük tepkisini çeken Teknik Direktör Ersun Yanal’ın görevine son verildi.

Yanal, Pendikspor yenilgisinin ardından taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Taraftar ile göreve başladığı günden bu yana karşı karşıya gelen Ersun Yanal ile Amedspor yollarını ayırdı.

Kulüp başkanı Aziz Elaldı ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde kongre kararı alarak görevi bırakmıştı. Elaldı’nın ardından tecrübeli teknik adam Ersun Yanal’ın da görevine son verildi.

Ersun Yanal Pendikspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Maalesef bu organizasyonsuzluk bizi biraz yordu, bunun sonuçlarını umarım farklı bedellerle ödemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

1 Temmuz’da göreve başlayan Ersun Yanal’ın Amedspor macerası 4 ay sürdü. Toplamda 10 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.