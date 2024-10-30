Dream Theater 2025 İstanbul konseri açıklandı

ABD’li metal grubu Dream Theater İstanbul konseri haberi ile sevenlerini sevince boğdu. Dream Theater İstanbul konseri 27 Temmuz 2025’te Küçükçiftlik Park’ta.

Küçükçiftlik Park’ın Instagram hesabından yapılan duyuru şöyle;

“%100 Metal İftiharla Sunar: GRAMMY® ödüllü progresif müzik devi 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗲𝗿, 40. yıldönümü turnesi kapsamında epik kadrosu ile 27 Temmuz 2025’te yeniden KüçükÇiftlik Park’ta!

Grubun efsane üyeleri Mike Portnoy, James LaBrie, John Myung, John Petrucci ve Jordan Rudess’in yeniden bir araya gelmesinden bu yana gerçekleşen “An Evening with Dream Theater” isimli ilk turnenin İstanbul ayağı, Dream Theater sevenlerine unutulmaz bir müzik akşamı vaat ediyor.

Biletler 1 Kasım Cuma saat 13.00’te satışa açılıyor!”