Bir kaç gün önce anıtı dikilen Ethem Sancak Beşiktaş Kulübünden ihraç edildi

Siyah beyazlı kulübün üyelerinden ve Beşiktaş taraftarı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen ünlü iş insanı Ethem Sancak 15 Haziran 2022’de TV100’de katıldığı “Az Önce Konuştum” programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ihraç edildi.

Ajansspor Atilla Türker haberine göre disiplin kurulu kararında, Ethem Sancak’ın sözlerinin “kulübün itibarını ve borsadaki marka değerini düşürücü nitelik taşıdığı ve zarara sebebiyet verdiği” belirtildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı şikayetçi oldu

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Hilmi Yılmaz’ın şikayetçi olup ihraç istediği Ethem Sancak’ın yorumları “alaycı ve iftiracı” olarak nitelendi ve kurul nihai kararında şu ifadeleri kullandı: “Şikâyet edilen hakkında yukarıda belirtilen gerekçeler gözetilerek tüzüğümüzün 46 / C maddesi gereğince toplantıya katılan üyelerimizin oy birliğiyle kesin çıkarma cezası verilmesine karar verilmiştir.”

Ethem Sancak’ı ihraç eden Beşiktaş Disiplin Kurulu’nun başkanlığını Ahmet Akpınar yapıyor.

Aralarından İYİ PARTİ İstanbul Hukuk Politikaları Başkanı Hatice Ceren Yılmaz ile MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar’ın kardeşi Tülay Büyükasar’ında bulunduğu Beşiktaş Disiplin kurulun diğer üyeleri de şöyle: Faruk Öztürk, , Hatice Ceren Yılmaz, Ali Rıza Aral ve Koray Erdivanlı’dan oluşuyor.

Ne olmuştu?

Ethem Sancak, 15 Haziran 2022’de katıldığı televizyon programında konu Beşiktaş’a gelince “Tüm kulüplerin borcu inanılmaz seviyede. Bu derneklerle falan yönetilecek bir iş değil artık. endüstriye uygun bir şirketleşme olursa ve bir gün Allah korusun, TMSF’ye düşerse Beşiktaş, ihaleye girip almak için bir konsorsiyum oluşturacağım. Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim” demişti.

Ahmet Nur Çebi Ethem Sancak’a tepki göstermişti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Sancak’a tepki göstererek, “Beşiktaş 120 yıllık kulüp. Diğer kulüplerle yorum yapmam ama benim kulübümüm TMSF’ye düşme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Taraftar böyle bir şeye müsaade etmez” diye konuşmuştu. Çebi Sancak’ın maksadını aşan bir açıklama yaptığını ama yine de kulüpten ihracına karşı olduğunu da dile getirmişti.

Beşiktaş kongre üyelerinden Ahmet Hilmi Yılmaz, 15 Temmuz 2022’de disiplin kuruluna dilekçe verdi ve Sancak’ın ihracını istedi. Kurul Sancak’tan 13 Eylül 2022’de savunma istedi fakat Ethem Sancak cevap vermedi.

Disiplin Kurulu dün Ethem Sancak’ın ihracına karar verdi.

Bir kaç gün önce anıtı dikilmişti

İhraç kararından 5 gün önce Gazeteci Ali Fuat Tepe “Bırakmam seni” kampanyasında Beşiktaş’a destek olanlar için stat girişinde anıtının yapıldığı haberini twitter hesabından vermişti.

Anıtta Rahmi Koç ve Çebi ailesiyle birlikte Ethem Sancak adı da yazılmıştı. Ancak Anıt bir çok Beşiktaş taraftarı tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı.

10 yılda Beşiktaş’tan 102 M. Euro hortumlayacaksın. Fulya Arazisini Trabzonlu müteahhite peşkeş çekip gizli tahkimle 95 M Usd uçuracaksın. Bir de kalkıp Beşiktaş mabedine sülalenin adına heykel diktireceksin. Beşiktaşlı biri bunların hiçbirisini yapmaz. Tam bir suçlu psikolojisi — Aker Çıtak (@AkerCitak) October 15, 2022

Ethem Sancak: Beşiktaş Bu ulusu inşa edenlerin takımıdır.

Candaş Tolga Işık’ın Beşiktaş ile ilgili sorularına cevap veren Ethem Sancak açıklamalarında fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu duyurmuş ve ”Ben 13 yaşından beri Beşiktaş’ın hiçbir maçını kaçırmam. Fanatik bir Beşiktaş taraftarıyım. En övündüğüm hasletlerin birisi olur. Neden? Çünkü Beşiktaş. Bu ulusu inşa edenlerin takımıdır. Milli mücadelenin takımıdır. Beşiktaş’ı teşkilatı mahsusa kurdu. Ordu kadar devletin çekirdeği bir takımdır. Ve bir milli takımdır Beşiktaş.” açıklamasını yapmıştı.

Disiplin Kurulunun Ahmet Nur Çebi için vereceği karar merakla bekleniyor.

Mayıs ayında yapılan Beşiktaş Mali genel kurulunda Ahmet Nur Çebi’nin bir kongre üyesine “Allah belanı versin” diye haykırmasından sonra Beşiktaş Divan Üyesi Tunga Fişekçioğlu Ahmet Nur Çebi’nin disiplin sevki için talepte bulunmuştu.

Ethem Sancak olayından sonra disiplin kurulunun Ahmet Nur Çebi için vereceği merakla bekleniyor.

Beşiktaş’a yakıştırdığınız başkan bu demek? https://t.co/tcSOUeGtCg — Aysu Melis Bağlan (@aysumelis) May 29, 2022

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