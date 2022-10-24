Boris Johnson Yarıştan Çekildi, Rishi Sunak En Güçlü Aday

Başbakan Liz Truss’ın istifasından sonra yeniden Muhafazakar Parti lideri olmak ve başbakanlık koltuğuna oturmak için harekete geçen Boris Johnson, herkesi şaşırttı ve başbakanlık yarışından çekildi. Bu gelişmenin ardından Rishi Sunak en güçlü aday durumuna geldi.

Johnson yaptığı açıklamada, başarı şansının yüksek olduğunu ifade ederek “Son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım.” dedi.

Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Boris Johnson, liderlik için yarışmasını isteyen çok sayıda partili olmasının kendisini şaşırttığını belirterek “Parti liderliğine adaylığımı koyabilmem için gerekli olan 102 milletvekilinin desteğini aldım. Aday olabilirim ve başarılı olma şansım da yüksek. Ancak, son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Rishi Sunak ve Penny Mordaunt’la görüştüğünü dile getiren Johnson, şunları söyledi:

“Çünkü ulusal çıkarlar için bir araya gelebileceğimizi umuyordum. Ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık. Bu nedenle, korkarım ki en iyisi adaylığımın ilerlemesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Takdim edeceğim çok şey olduğuna inanıyorum ama maalesef bu doğru zaman değil.”

Başbakanlığa aday isimlerin yerel saatle 14.00’e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre, en güçlü aday olarak Rishi Sunak öne çıkıyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.

İngiltere’de istifa baskılarına direnemeyen Başbakan Liz Truss göreve geldikten 45 gün sonra, 20 Ekim’de istifa etmişti. 5 Eylül’de göreve gelen Truss, böylece en kısa süren başbakanlık yapan lider olarak ülke tarihine geçti.

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