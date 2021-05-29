‘Evine hoş geldin Max’ Massimiliano Allegri Juventus’a geri döndü

Evine hoş geldin Max

Siyah-beyazlı kulüpten “Evine hoş geldin Max” başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus‘un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus’la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus’ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselmişti.

Cristiano Ronaldo, Pirlo’ya teşekkür etti

Cristiano Ronaldo Pirlo’nun resmi olarak ayrıldığının duyurulmasından birkaç saat sonra, Instagram hesabından: “Teşekkürler Maestro, sizin tarafınızdan eğitim almak bir onurdu.” diye hikaye yayınladı

Juventus taraftarları Allegri’nin dönüşü konusunda ikiye bölündü.

Birçok kişi Juventus kulübesinde Zinedine Zidane’ı görmeyi tercih ederdik derken bir kısım Juventus taraftarları ise “Allegri’yi Zidane için tekrar kaçırmayı kabul edemezdik” diye yorum yaptı.

