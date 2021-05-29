Vietnam mutasyonu paniği

Koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren RNA virüslerinde mutasyonun beklendiğini açıklamışlardı. Güney Afrika, İngiltere, Brezilya ve İngiltere varyantlarının ardından bir yeni haber daha geldi. Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da yeni bir varyant tespit edildi.

Vietnam varyantın İngiliz ve Hindistan varyantlarının karışımı olduğu belirtildi. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, “Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere’dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik. Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı” dedi.

Varyantın, Vietnam dışında hangi ülkelerde görüldüğüne dair henüz açıklama yapılmadı.