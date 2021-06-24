Fenerbahçe Karıştı! Yıldırım’dan Koç’a: Seni Affetmem, Göndereceğim

Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’u hedef alarak, “Seni affetmem onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim” dedi. Aziz Yıldırım, kongrede başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen ve aday olmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım, Ali Koç’a yüklendi.

Fenerbahçe’nin Koç yönetiminde Anadolu takımı haline geldiğini iddia eden Yıldırım, “Ali Koç diyor ki ‘Fenerbahçe’ye antrenör bulamıyorum’ Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç’sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç’sun, gereğini yap. Fenerbahçe’nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım” dedi.

Aziz Yıldırım’ın basın toplantısından önemli bölümler şöyle;

“Ali Koç, ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe’ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir.

Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray’ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş’ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş’ta bir apartman var. Galatasaray’ın yarısı Florya’da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat var.

Ali Koç, sen Koç’luğunu bil. Vehbi Koç’un torunu, Rahmi Koç’un oğlusun. Sana gidip Darmstadt’tan Serdar almak yakışmaz.

Seni Affetmem

Ali Koç seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç bana yalancı deyip pantolonunu çekti.

Koç Ailesi’nin çocuğu. 151 milyon euro olur. 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99’da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez.

52 tane oyuncu aldın, para yok mu kulüpte. Batmış bu kulüp. 52 hoca, 6 antrenör aldın. Bonservislerine ne verdin. Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem. Yanındaki adamlar, ‘Aziz Yıldırım’a göstereceğim’ diyor. Her gecenin bir sabahı var. Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim.

Hapishane Çok Güzeldi

Ali Koç’un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi içinden at. Bizimle rakip olman için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar kazanman, yıkıp yeniden stadyum, salon, tesis yapman lazım.

2006’da Denizli’yi yaşadık hep beraber, faciayı. FETÖ operasyonu orada başladı. Yine telefonlar şunlar bunlar. 2011’de de hapise gittik. Ben kendim için gittim arkadaşlarla beraber yattım. Orası çok güzeldi.

Ali Koç 3 Temmuz’un Neresinde?

2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpleri arasında 19. sıradaydık. Forbes bu manşeti attı, ‘Aziz’in mucizesi’ diye. 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz’un neresinde anlamadım.

Paran Olmasa Kimse Seni Seçmez

Darmstadt’tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez.

Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ’yi almaya talibim. Yarın da Obradovic’i getiririm.

Bir şey söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Koç’un çocuğuna bir şey söylemek istemiyorum. Rahmi Koç’a saygım var, çünkü hapishanede beni gelip ziyaret etti. Bir şey söylemeye çekiniyorum, vallahi çekiniyorum ama o çekinmiyor. Patavatsızca konuşuyor.

Sen Koç’sun Gereğini Yap

Ali Koç, Fenerbahçe’yi Anadolu takımı haline getirdi. Ali Koç diyor ki “Fenerbahçe’ye antrenör bulamıyorum.” Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç’sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç’sun, gereğini yap.

Sayın Başkan diyor ki, bir şey yapmak için yönetimde olmak mı lazım diyorsun. Baba sen konuşurken Tottenham, Barcelona aram iyi diyorsun, oyuncu getirecek havası veriyorsun, 1 tane oyuncu gelmedi.

Mesut Özil, İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler.

Para yok, Fenerbahçe batmış ama sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun. Cocu’ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. Mourinho’yu getirsen daha iyiydi.

Başakşehir’den aldıkları İrfan’a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdi. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray’a gitmesin diye alıyorlar.

Ali Koç Sen Pamuklara Sarılarak Yaşadın

Ali Koç, benimle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.

Çekildik kenara oturuyor yok bundan sonra. Protokolde oturacağım. Beni görecekler. Loca almayacağım. Bak loca almam, paşam. Ben bedava, devletten. Ona göre, bilin.

Adı ne olursa olsun, hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez. O gün biz burada oluruz. Ben bu kulüpte hocacıları, FETÖ’cüleri görürsem buradayım. Hocacılar ve FETÖ’cüler bu kulübe giremez. Bunu bilsinler.

Murat Ülker, tehditlere ve uyarılara rağmen 6-7 defa hapishaneye geldi. Allah ondan razı olsun. Bu salonu açmayacağız sen çıkana kadar, hayır dedim aç. Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçelidir, bunu bilin.