Futbolda Onana tartışması. Beşiktaş, yanlış Onana’yı mı aldı?

Beşiktaş’ın Jean Onana transferi, Başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın sosyal medya hesabından Ahmet Nur Çebi’yi etiketleyerek yaptığı paylaşımla yeniden tartışmaya açıldı.

Beşiktaş’ın önceki dönem başkan adayı Hürser Tekinoktay, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Jean Onana ile ilgili yaptığı “Geçmişine baktık, kendisini isteyenlere baktık. Gelecek gördük” şeklindeki açıklamalarını paylaşarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye Jean Onana transferi üzerinden yüklendi.

“Yahu senin geçmişine baktığın herkesin istediği, Amadou ONANA”

Hürser Tekinoktay, Twitter hesabından Ahmet Nur Çebi’yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda;

“Yahu senin geçmişine baktığın herkesin istediği, Anderlecht ve Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton’a giden Amadou ONANA…

Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean ONANA.

İkisinin de tek özelliği 2022 yılında Fransa Lille takımından lisans çıkmış olması. Ama senin aldığın Lille’de 1 maç oynamış, orjinali ise 32 maç oynayıp Everton’a gitmiş.” ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay, şunları yazdı:

“Senin; ‘Kimler istedi de alamadı.’ dediğin ONANA bu Senegalli olan.

2022 yılında Lille’de 32 maç oynamış olan.

Senin aldığın sadece Lille’de 1 maç oynamış olan Kamerunlu ONANA,

İkisinin tek özelliği aynı mevki ve aynı takımda, aynı yıl bulunmaları.”

Ahmet Nur Çebi: Jean Onana’nın geçmişine baktım. Talep edenlere baktım. Gelecek gördüm.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Jean Onana için, ”Hocanın da istediği transferdi. Ben de uygun gördüm. Geçmişine baktım. Talep edenlere baktım. Gelecek gördüm. Hep beraber uygun gördük. Sadece bir kişinin aldığı bir karar değil. Benim taraftarım erken bağırmayacak, bekleyecek. Rachid son 3 ayda takımı şampiyon yaptı. Ondan evvel yoktu. Redmond son 2 ayda top oynadı.” sözlerini kullanmıştı.

AMADOU ONANA KİMDİR

Amadou Onana, 16 Ağustos 2001 tarihinde Dakar’da doğdu. Senegal asıllı Belçikalı oyuncu, futbola Zulte Waregem altyapısında başladı. Oradan Hoffenheim altyapısına geçen oyuncu, 2020 yılında Hamburg’a bedelsiz olarak transfer oldu.

Burada 1 yıl forma giydikten sonra Lille, 12.6 milyon Euro ödeyerek Amadou Onana’nın bonservisini aldı. 2022 yılında ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 35 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.

Ön liberoda forma giyen oyuncunun boyu 1.85. Sağ ayağını kullanan Amadou Onana’nın Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarket değeri de 20.7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

2021-2022 sezonunda Lille formasıyla Ligue 1’de 32 maça çıkan oyuncu, o sezon toplamda 42 maçta mücadele etti. 3 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. 2022-2023 sezonunda ise Everton’a gelen oyuncu, 33 Premier Lig maçına çıktı.

1 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. Bu sezonda da takımıyla Premier Lig’de forma giyen Amadou Onana, 5 Premier Lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.

JEAN ONANA KİMDİR

Jean Onana, 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun’un Yaounde şehrinde dünyaya geldi. Futbola da Nkufo Academy’de başladı. Oradan Portekiz’in Leixoes takımının altyapısında geçti. Sonrasında ise 2020 yılında Lille, 2 milyon Euro bonservis ödeyerek, oyuncunun bonservisini aldı.

İkinci lig takımlarından Mouscron’da 2020-2021 sezonunda kiralık oynayan oyuncu, 2021-2022 sezonunda sezon başladıktan sonra Bordeaux’a transfer oldu. Bordeaux bonservisi için 2 milyon Euro ödedi.

Bir sezon sonra ise Lens, 4 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı. 2023-2024 sezonunun başında ise Beşiktaş 4.04 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu transfer etti.

Jean Onana, Beşiktaş’ta bu sezon 6 maçta 109 dakika şans bulabildi. Oyuncu, 1 asist yaptı. Daha önceki kariyerinde Ligue 1’de 45 maça çıkan Jean Onana, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirmeyi başardı.

Jean Onana’nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarket değeri de 5.9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

