Voleybol
Filenin Sultanları Peru’yu da Yendi: 3-1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Türkiye Peru mücadelesi milli takımımızın üstünlüğü ile sona erdi. Rakibine 1 set veren Filenin Sultanları gruptaki üçüncü maçını da kazandı.
Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yoyogi Spor Salonu’nda oynanan maçta Peru ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Peru karşısında ilk seti 25-18’lik skorla kazandı. İkinci seti ise Peru 27-25 önde tamamladı.
Üçüncü seti 25-17, dördüncü seti ise 29-27 kazanan milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.
Filenin Sultanları bu sonuçla üst üste 18. galibiyetini almış oldu.
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