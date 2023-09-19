Voleybol

Filenin Sultanları Peru’yu da Yendi: 3-1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

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Türkiye Peru
Türkiye Peru

Türkiye Peru mücadelesi milli takımımızın üstünlüğü ile sona erdi. Rakibine 1 set veren Filenin Sultanları gruptaki üçüncü maçını da kazandı.

Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Yoyogi Spor Salonu’nda oynanan maçta Peru ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Peru karşısında ilk seti 25-18’lik skorla kazandı. İkinci seti ise Peru 27-25 önde tamamladı.

Üçüncü seti 25-17, dördüncü seti ise 29-27 kazanan milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları bu sonuçla üst üste 18. galibiyetini almış oldu.

Filenin Yobazları

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