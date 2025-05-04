SON DAKİKA! Özgür Özel’e saldırı! – Video

ÖZGÜR ÖZEL’E ANMA PROGRAMINDA ÇİRKİN SALDIRI

Dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi’nden düzenlenen anma programı sonrası şok bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e törenden ayrılıp dışarı çıktığı sırada bir kişi tarafından yumrukla başına vurularak saldırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Başına aldığı darbenin ardından büyük acı yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korumaları ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından emniyete alındı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan CHP lideri Özgür Özel, tören çıkışında kalabalık arasında bekleyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yumruklu saldırgan, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırganın kimliği kısa sürede belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren 1959 Gaziantep doğumlu Selçuk Tengioğlu ise gözaltına alındı.

CHP Lideri Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının faili olarak gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun kimliği ve geçmişi merak konusu oldu. 1959 Gaziantep doğumlu Tengioğlu’nun sabıka kaydı ve olası bağlantıları araştırılıyor.

1959 yılında Gaziantep’te doğan Selçuk Tengioğlu hakkında kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre, saldırganın herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmuyor. Sosyal medyada zaman zaman siyasi içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tengioğlu’nun geçmişte çeşitli adli vakalara karıştığı ve sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sorgulanan Tengioğlu hakkında çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri, saldırının bireysel bir eylem mi yoksa daha geniş bir organizasyonun parçası mı olduğunu araştırıyor. Bu kapsamda Tengioğlu’nun telefon kayıtları ve sosyal çevresi detaylı biçimde inceleniyor.

Saldırının ardından siyaset dünyasından tepki yağdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, demokrasimize yapılmıştır” derken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum” açıklamasında bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından özellikle siyasi parti liderlerinin katıldığı etkinliklerde güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi amacıyla il emniyet müdürlüklerine talimat gönderdi.

Selçuk Tengioğlu hakkında “kasten yaralama” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı saldırı” suçlarından adli işlem başlatıldı. Savcılık, saldırının olası siyasi motivasyonlarının araştırıldığını ve kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirileceğini duyurdu.