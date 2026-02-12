Dev maçın hakemi Halil Umut Meler!

Halil Umut Meler’e iki camiadan da tepki

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor – Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

14 Şubat Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Meler; 2023-24 sezonundaki sahaya meşale ve tonlarca yabancı madde atılmasına rağmen tatil edilmeyen olaylı maçın hakemiydi.

17 Mart 2024’te Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazanmış, mücadelede futbolcularla taraftarlar arasında kavgalar yaşanmıştı.

Hakemin o karşılaşmadaki yönetiminden hem Fenerbahçe hem Trabzonsporlular şikayetçi olmuştu.

Maç öncesi ligde yenilgisi olmayan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde.

Ev sahibi Trabzonspor ise zirvenin 7 puan gerisinde yer alırken bu sezon sadece iki kez kaybetti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 Fenerbahçe kazanmıştı.

Meler’in yönettiği olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı – Video