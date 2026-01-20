FutbolEn Son HaberlerSporVideo

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi netleşti

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat’ta

Süper Lig’de 20, 21 ve 22. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

22. haftadaki TrabzonsporFenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Fikstür şu şekilde:

20. hafta

30 Ocak 2026 Cuma

Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (20.00)

Kasımpaşa-Samsunspor (20.00)

31 Ocak 2026 Cumartesi

Corendon Alanyaspor-İkas Eyüpspor (14.30)

Rams Başakşehir FK-Çaykur Rizespor (17.00)

Göztepe-Misli.com.tr Fatih Karagümrük (20.00)

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor (20.00)

1 Şubat 2026 Pazar

Gençlerbirliği-Gaziantep FK (17.00)

Galatasaray-Zecorner Kayserispor (20.00)

2 Şubat 2026 Pazartesi

Kocaelispor-Fenerbahçe (20.00)

21. Hafta

7 Şubat 2026 Cumartesi

Misli.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (14.30)

Samsunspor-Trabzonspor (20.00)

8 Şubat 2026 Pazar

İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK (14.30)

Tümosan Konyaspor-Göztepe (17.00)

Çaykur Rizespor-Galatasaray (17.00)

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (20.00)

9 Şubat 2026 Pazartesi

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (17.00)

Gaziantep FK-Kasımpaşa (20.00)

Fenerbahçe-Gençlerbirliği (20.00)

22. Hafta

13 Şubat 2026 Cuma

Galatasaray-İkas Eyüpspor (20.00)

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (20.00)

14 Şubat 2026 Cumartesi

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (14.30)

Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor (17.00)

Trabzonspor-Fenerbahçe (20.00)

15 Şubat 2026 Pazar

Kocaelispor-Gaziantep FK (14.30)

Göztepe-Zecorner Kayserispor (17.00)

Rams Başakşehir FK-Beşiktaş (20.00)

16 Şubat 2026 Pazartesi

Kasımpaşa-Misli.com.tr Fatih Karagümrük (20.00)

20/01/2026
3
