Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi netleşti
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat’ta
22. haftadaki Trabzonspor–Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Fikstür şu şekilde:
20. hafta
30 Ocak 2026 Cuma
Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (20.00)
Kasımpaşa-Samsunspor (20.00)
31 Ocak 2026 Cumartesi
Corendon Alanyaspor-İkas Eyüpspor (14.30)
Rams Başakşehir FK-Çaykur Rizespor (17.00)
Göztepe-Misli.com.tr Fatih Karagümrük (20.00)
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor (20.00)
1 Şubat 2026 Pazar
Gençlerbirliği-Gaziantep FK (17.00)
Galatasaray-Zecorner Kayserispor (20.00)
2 Şubat 2026 Pazartesi
Kocaelispor-Fenerbahçe (20.00)
21. Hafta
7 Şubat 2026 Cumartesi
Misli.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (14.30)
Samsunspor-Trabzonspor (20.00)
8 Şubat 2026 Pazar
İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK (14.30)
Tümosan Konyaspor-Göztepe (17.00)
Çaykur Rizespor-Galatasaray (17.00)
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (20.00)
9 Şubat 2026 Pazartesi
Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (17.00)
Gaziantep FK-Kasımpaşa (20.00)
Fenerbahçe-Gençlerbirliği (20.00)
22. Hafta
13 Şubat 2026 Cuma
Galatasaray-İkas Eyüpspor (20.00)
Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (20.00)
14 Şubat 2026 Cumartesi
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (14.30)
Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor (17.00)
Trabzonspor-Fenerbahçe (20.00)
15 Şubat 2026 Pazar
Kocaelispor-Gaziantep FK (14.30)
Göztepe-Zecorner Kayserispor (17.00)
Rams Başakşehir FK-Beşiktaş (20.00)
16 Şubat 2026 Pazartesi
Kasımpaşa-Misli.com.tr Fatih Karagümrük (20.00)