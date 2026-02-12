Çin’de dev obruk yolu yuttu!

Çin’de yaşanan felaket korkuttu

Çin‘in Şangay kentinde metro çalışması sırasında oluşan obruk koca yolu saniyeler içerisinde adeta yuttu

Şangay‘ın Qixin Yolu istasyonu yakınlarında, metro inşaatı sırasında aniden oluşan bir çukur, yolun bir bölümünü yuttu ve acil durum önlemleri alınmasına neden oldu.

Hızlı tahliyeler ve hızlı müdahale sayesinde can kaybı önlendi ve yetkililer bölgeyi güven altına aldı.

Yetkililer, çökmenin Demiryolu Tünel Grubu tarafından işletilen, yapım aşamasındaki Jiamin Metro Hattı üzerindeki Qixin Yolu İstasyonu’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında meydana gelen su kaçağı ve yerel sızıntıdan kaynaklandığını belirtiyor.

Neyse ki, işçilerin olay yerinden zamanında kaçması ve trafiğin minimum düzeyde olması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Koca yol böyle çöktü – Video